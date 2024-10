Robert Smith pone fecha de caducidad a The Cure

Robert Smith ha realizado una entrevista de casi dos horas con el presentador Matt Everitt con motivo del inminente lanzamiento de The Cure, ‘Songs of a Lost World’, el próximo 1 de noviembre. Además de dar detalles sobre la creación del disco, Smith ha revelado que tienen otro «prácticamente acabado», otro más en proceso y ha puesto fecha de caducidad a The Cure, coincidiendo con el 50 aniversario de su primer álbum.

El icónico frontman de The Cure comienza la entrevista, disponible al entrar en la web del disco, poniendo un punto de inicio al proceso de ‘Songs of a Lost World’ y admitiendo que «no tendría que haber dicho nada en 2019, porque solo acabábamos de empezar a crearlo».

Este también habla de la misteriosa portada, revelando que se trata de una escultura del esloveno Janez Pirnat, y de la oscura coincidencia que encierra. Según cuenta, Smith recibió el libro en el que aparecía la obra en 2021, lo abrió un día y al ver la imagen lo tuvo claro: «Tenía que ver si me iba a dejar usarlo». El mismo día que Smith buscó al escultor en Internet fue el mismo día que este falleció, lo cual asegura que «consolidó la idea de que esto debía ser la portada».

Más adelante, Smith revela que la banda tiene otros dos discos en la recámara: uno que está «prácticamente acabado» y otro que está en proceso: «Grabamos 25 o 26 canciones en 2019, tres discos», cuenta. Además, adelanta que están intentando terminar uno de los discos antes de embarcarse en una gira mundial en 2025, que, con suerte, alargarán hasta su 50 aniversario.

Poniendo el horizonte en 2028, Smith cuenta que «debo poner las cosas en orden, o sea, el documental y cosas así», refiriéndose al filme de Tim Pope que debía salir, en un principio, por el 40 aniversario de la banda: «Empecé a pensar sobre ello a finales de 2016, diciendo ‘Tengo un año y medio, ¡es fácil!’ y aun así no conseguí llegar a tiempo», confiesa Smith.

Si el horizonte es 2028, 2029 es el ocaso para The Cure. «Tendré 70 años en 2029, y ese es el 50 aniversario del primer disco de The Cure. Si sigo vivo, ahí terminará», asegura Smith. Este aclara que el resto del tiempo lo ocuparán «haciendo conciertos» y comparte que «los últimos 10 años tocando han sido los mejores 10 años estando en la banda».

Watch Robert Smith announcing when #TheCure will end: At the band's 50th anniversary of their first album, "If I make it that far" pic.twitter.com/JCYYcMPj9y

— curefans (@curefans) October 13, 2024