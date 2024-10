RFTW: Kylie Minogue, FKA twigs, Kelly Lee Owens, La Plata…

Hoy 18 de octubre se editan nuevos discos de Kylie Minogue, Confidence Man, Kelly Lee Owens, Japandroids, Carlangas, Christopher Owens, Porridge Radio, Fin del Mundo, Shawn Mendes, Joe Jonas, The Blessed Madonna, Salvar Doñana, Dominique A o Tim Heidecker. También se lanza el EP de Bon Iver.

Se editan, por otro lado, varios sencillos importantes, a destacar el primer single del próximo disco de Zahara, y también dos duetos que darán de qué hablar, por un lado, el de Rosé y Bruno Mars y, por otro, el de Sevdaliza y Karol G.

FKA twigs presenta el segundo single de su nuevo disco, y el mundo recibe también nueva música de Tamino, Sophie Ellis-Bextor, Panda Bear con Cindy Lee, Mk.gee, JADE, Poppy, Polo & Pan u Odetari. Entre las novedades destacadas que ha dejado la semana, el remix de Charli xcx y Kesha.

El underground nacional está que lo tira hoy, por otro lado, con nuevos lanzamientos de Chucho, Aiko el grupo, Kora, Nos Miran, La Plata, Los Punsetes con Los Planetas, Atalaya Roja o Delaporte. Aún en el ámbito del pop en castellano, los colombianos Margarita Siempre Viva, que colaboran con Depresión Sonora.

Entre los nuevos nombres de la playlist «Ready for the Weekend» que os recomendamos se encuentran Lucas Jesús, Olga Zoet o Sr Bizarro. No os perdáis tampoco novedades de 070 Shake, Oklou, Antilopez, Nieve Ella, Rae Morris, «la balada» de Ruslana…