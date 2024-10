Arooj Aftab se ha convertido en uno de los nombres más populares del nuevo jazz. A raíz del lanzamiento de su tercer álbum, ‘Vulture Prince‘ (2021), el nombre de Arooj Aftab se ha expandido por todo el mundo, llevando a la artista pakistaní radicada en Nueva York a ganar un Grammy por la sobrecogedora ‘Mohabbat’. Además, Barack Obama la ha incluido en una de sus playlists.

La música de Arooj, que fusiona jazz con la música sufí típica de Pakistán, ha seguido encogiendo corazones con el lanzamiento de ‘Night Reign‘, un álbum dedicado a la noche en el que la artista deja atrás un largo periodo de duelo. Arooj, que contesta a JENESAISPOP un breve cuestionario, presenta ‘Night Reign’ el 29 de octubre en la Sala Apolo de Barcelona y el 30 de octubre en la Sala Villanos de Madrid.

- Publicidad -

Muchos discos de jazz eran discos nocturnos, por ejemplo trabajos de Sinatra o Julie London. ¿Por qué la noche como concepto te interesa y por qué está en el centro de este álbum?

¡A los artistas de jazz nos llaman gatos de jazz por una razón! Es en la noche sobre todo cuando escribimos, actuamos y vemos a otros artistas actuar. Yo he escrito canciones inspirada tanto por las interacciones sociales que he tenido en la noche, como por esos momentos más tranquilos de la madrugada. Es un concepto simple pero, a su vez, muy profundo.

¿Qué música te gusta escuchar en la noche?

Últimamente he estado escuchado a Judeline.

- Publicidad -

‘Night Reign’ es un disco muy neoyorquino en su fusión de sonidos, instrumentos, músicos… ¿Cómo le has dado unidad?

¡Unificar sonidos es mi especialidad! :-)

Para la gente que no te conozca, ¿qué recuerdas de aprender música en Lahore?

Recuerdo haber aprendido música de oído, prestando atención y escuchando casi todo lo que sonaba a mi alrededor. No tengo una formación tradicional en Pakistán; he ido aprendiendo música escuchándola.

- Publicidad -

Este disco nace después de un periodo de duelo, en un momento en que empiezas a sentirte ligera y divertida otra vez. ¿Lo ves como un disco de transición?

Sí, este álbum refleja mi madurez. Es un disco natural y honesto y necesitaba que fuera así. Es una celebración de la vida pero, a la vez, abraza la pérdida y el duelo.

No quieres ser percibida como una artista «triste». ¿Cómo lidias con esta idea preconcebida que puede tener el público de ti?

No sé, me contradigo todo el tiempo y creo que eso está bien. La vida está llena de capitalismo y guerra y eso es horrible y muy triste. Así que, si mi modus operandi de chica triste toma un giro más metal, me parece bien, porque estoy un poco harta de todo.

En principio el álbum iba estar basado exclusivamente en poemas de Mah Laqa Bai Chanda. ¿Por qué al final tomas otro camino?

Abarcar todo su catálogo era muy difícil, necesitaba más tiempo para hacerlo. Pero estoy contenta por haber mantenido dos de sus poemas en el disco.

¿Por qué mantienes estos dos textos en concreto? ¿Cómo se relacionan con el resto de canciones?

Bai Chanda escribe metafóricamente, habla de la noche y de las flores, y creo que eso encaja de manera muy bonita con el resto de letras. También habla del amor desde una posición de humildad, o de los cielos más allá de las nubes. Estos dos poemas son realmente ensoñadores.

En ‘Raat Ri Rani’ usas autotune en la voz. ¿Cómo fue el proceso de dar con el sonido de autotune adecuado para este tipo de canción?

Mi ingeniero y yo dedicamos bastante tiempo a buscar el sonido de autotune adecuado para las voces. La intención era eliminar el elemento precioso de la voz, su pureza, y perturbar un poco al oyente. También hacerle ver que nada de esto es tan serio, que nos podemos divertir.



‘Autumn Leaves’ es un estándar del jazz que ha sido versionado muchas veces. ¿Hay una intención detrás de escoger una canción tan conocida?

Simplemente es una canción que me encanta. Es tan «estándar» que es casi un incordio para la comunidad jazz, pero tiene un componente delicado que siempre me ha gustado mucho. Tiene una vibra que me recuerda que el invierno se acerca, y el invierno no deja de ser un tipo de noche.

‘Bolo Na’ es una canción dirigida al «sistema». ¿Cuál es su mensaje?

‘Bolo Na’ dice «dime si me amas o no, he estado esperando, ¿me quieres o no?» Pero en este punto ya me da igual, porque ya sé que no es amor.

¿Qué sensaciones tienes en este momento previo a las elecciones en Estados Unidos?

Me gusta estar de gira por Europa en este momento porque me permite distanciarme un poco de eso.

¿Qué opinas de que artistas como Chappell Roan critiquen el polémico pasado de Kamala Harris a la vez que anuncian que van a votar por ella?

No tengo ni idea de esto.

¿Por qué tantos artistas estadounidenses promocionan a candidatos, como Taylor Swift por Kamala Harris, o Nicky Jam por Trump? En España no parece una ocurrencia tan común…

Es común en Pakistán y en otras partes del mundo, no es más que una estrategia de promoción. La situación es mala en todos lados y supongo que se están quedando sin ideas.

Has ganado un Grammy por tu canción ‘Mohabbat’. ¿Te lo mandaron en seguida? ¿Dónde tienes colocado el premio?

Me lo enviaron un mes después pero todavía seguía de gira, así que solo lo pude agarrar meses más tarde. Lo tengo puesto en una estantería al lado del tocadiscos.