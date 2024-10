Ha tardado dos semanas, pero La Oreja de Van Gogh se ha pronunciado acerca de la separación de la banda con Leire Martínez, su vocalista desde hace 17 años. Sus declaraciones han llegado poco después de que la propia Leire, entrevistada en un programa de televisión, haya dado a entender que su desvinculación con el grupo ha sido poco amistosa.

En concreto ha sido el compositor Pablo Benegas el que ha aclarado que la separación de Leire con La Oreja se ha debido «al desgaste» y a desavenencias internas de la banda.

En declaraciones a EFE, Benegas ha reiterado que la decisión se ha tomado después de un largo periodo de reflexión y ha explicado que «cuando se pasan 17 años juntos, hay un desgaste por las diferente maneras de enfocar las cosas». Benegas ha asegurado que la partida de Leire se debe a motivos «más aburridos de lo que se ha contado», porque «para nosotros el grupo es nuestra vida y pasión, lo que nos quita el sueño».

Aunque no ha entrado en detalles, Benegas ha señalado que en los medios se han publicado «muchas mentiras» y que el grupo ha tomado la posición de no «desmentir cada rumor». Benegas solo se puede estar refiriendo a los rumores de reunión con Amaia Montero. En la entrevista a Leire, la cantante ya ha aclarado esta misma semana que «Amaia no ha tenido nada que ver con lo que ha ocurrido» y ha pedido que la dejen «tranquila».

Lejos de considerar una nueva vocalista, parece que La Oreja de Van Gogh afronta un futuro incierto. En EFE, Benegas asegura que la separación de la banda con Leire ha sido un «salto al vacío» y que actualmente el grupo no tiene «nada atado y pensado» de cara a su futuro. No hay plan de continuidad pero tampoco de separación. “Ahora mismo estamos descansando, sobre todo de la gira, que ha sido exigente, y recuperando tiempo con las familias», ha añadido.