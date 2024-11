‘Aquamarine’ es el dulce trance de Addison Rae

2024 también ha sido el año de Addison Rae. ‘Diet Pepsi‘, a pesar de su sonido deudor de Lana Del Rey, ha conseguido irrumpir en el top 50 de Spotify Global, tras unos meses de dudas (ahora está en el puesto 60, su pico ha sido un puesto 28). Además, Rae acaba de aparecer en las nominaciones de los premios Grammy por el remix de ‘Von dutch’ de Charli xcx junto a A.G. Cook (aunque el premio se lo llevaría A.G. Cook, autor de la remezcla).

Mientras ‘Diet Pepsi’ se afianza listas (el tema ha llegado a los top 10 de Reino Unido, Irlanda, Países Bajos y Singapur), otro single de Addison Rae merece la atención del mundo. ‘Aquamarine’ es la Canción Del Día para hoy domingo.

‘Aquamarine’ recupera un sonido pop-dance típico muy nostálgico, típico de finales de los 90 e inicios de los 2000. La producción está hecha a dos manos por Luka Kloser y Elvira Anderfjärd, es decir, es de fabricación sueca, y es tan «acuática» como sugiere su título, de color turquesa. Addison es, en cualquier caso, la primera compositora acreditada.

Pero la música de ‘Aquamarine’ también es referencial (como lo era ‘Diet Pepsi’). En concreto, sus destellos de eurodance hacen pensar en otras obras igual de bailables y atmosféricas de Madonna (‘Nothing Really Matters‘), Britney Spears (‘Breathe on Me‘) o Kylie Minogue (‘Fragile‘). Sobre la base, Addison Rae canta una melodía de ensueño que sumerge a la artista en un dulce trance.

Un tema de «autodescubrimiento», según Addison Rae, ‘Aquamarine’ da pop del bueno sin comerse demasiado la cabeza. Su videoclip no olvida que Addison viene de tiktok, pero incluye una coreografía callejera que recuerda al de otro clásico vídeo de los 2000, ‘Forever More’ de Moloko.