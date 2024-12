«Lo mejor de 2024»: el podcast

Como cada año, dedicamos un capítulo del podcast REVELACIÓN O TIMO a repasar algunos de los mejores discos y canciones de 2024. Nuestro colaborador Fernando García nos acompaña para reivindicar el Año Brat, discos como el de Mk.gee o temas como ‘Right Back To It’ de Waxahatchee. Claudio ejerce de «voz del pueblo» metiéndose con ‘Cowboy Carter’ de Beyoncé y defendiendo la calidad de ‘Wicked’.

El debate nos lleva a hablar también de algunas películas y series del año, así como a hablar de la buena cosecha nacional. Los de Nathy Peluso, Judeline, Viva Belgrado o Carolina Durante son algunos de los álbumes en español sobre los que más nos extendemos, y también hablamos por supuesto sobre el año de las divas pop. No solo de Charli XCX hemos vivido, sino también de Ariana Grande, Chapell Roan o Dua Lipa. Además de descubrir a nuevos talentos, consagrados como Beth Gibbons y muy especialmente The Cure, no nos han decepcionado en absoluto.

Todo esto y mucho más podrás encontrarlo en papel en el Anuario 2024, que ya se puede reservar y se distribuirá por correo postal a partir de mediados de la semana que viene. Puedes comprarlo por 11,95 euros en nuestra tienda online, también junto a viejos anuarios de 2023 o 2022 en PACKS ESPECIALES o junto al libro ‘Un viaje por 200 discos del siglo XXI’.