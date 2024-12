Ariana Grande tampoco saldrá de gira en 2025

Ariana Grande vive un momento profesional muy dulce desde el estreno de ‘Wicked‘, la película que protagoniza junto a Cynthia Erivo, que le ha llevado a recibir su primera nominación a los Globos de Oro.

En el lado musical de su carrera hay peores noticias: Ariana no saldrá de gira para presentar en directo su fantástico último disco, ‘eternal sunshine‘. Republic Records ha confirmado que «no existen planes de gira» para la cantante en 2025.

Las palabras de Republic Records han llegado después de que aparecieran en internet unas fechas de conciertos falsas de Ariana Grande, explica TMZ.

Con ‘eternal sunshine’ ya van dos álbumes de Ariana Grande que no han contado con gira de presentación: la última que hizo se remonta a 2019, a la etapa de ‘thank u, next‘, y este álbum se presentó en vivo aprovechando la gira del anterior, el Sweetener Tour. No hubo gira de ‘positions‘ (2020) y tampoco la habrá de ‘eternal sunshine’.

En una entrevista reciente, Ariana ha expresado su deseo de encarrilar su carrera hacia el teatro. Parece que, simplemente, la vida en carretera ya no le interesa.