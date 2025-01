Ariana Grande habla de bótox y nueva música

Ariana Grande no ha podido hacerse con un Globo de Oro por su papel en ‘Wicked’, pero ha sido noticia de todas formas por su asistencia a la ceremonia. En entrevista con Access Hollywood que recoge Billboard, la artista ha hablado sobre sus planes musicales.

Si hace unos días su equipo descartaba gira mundial, ahora niega estar trabajando en nueva música en el estudio. Pero sí reconoce que aún tiene que salir lo que grabó el año pasado: algo parecido a una edición deluxe de ‘eternal sunshine‘, a la postre uno de los Mejores Discos de 2024.

Indica, preguntada por nueva música: «No es algo en lo que esté pensando ahora. Pero ya sabes, hay algo que hice el año pasado y que saldrá, eventualmente. Es algo adscrito a ‘eternal sunshine’. Así que eso sí que existe, y saldrá en algún momento. Pero no, yo no estoy grabando nada ahora mismo».

El pasado verano, Ariana Grande indicó que tenía algunas ideas para hacer una versión deluxe de ‘eternal sunshine’, pues tenía algunas canciones que mantenían su mismo espíritu. Después, se ha concentrado en la promoción de ‘Wicked‘. Quizá su sello no ha querido que coincidiera con el filme.

Por otro lado, hace unos días, recogiendo un premio a artista revelación en el Festival de Cine de Palm Springs, Ariana Grande bromeó sobre seguir en las listas de «artista revelación» a los 31 años, indicando que lo estaba logrando «gracias al bótox». Ahora, la artista ha tenido que aclarar que estaba de broma y que hace 4 años que no se inyecta bótox, pues es defensora de la belleza natural. «Si lo vuelvo a usar, os lo diré, es importante ser honesta, pero de momento, me mantengo limpia».

Sonadas fueran las declaraciones de Ariana Grande en 2023 en que rompió a llorar por haberse inyectado bótox demasiado joven: «Me puse un montón de relleno de labios a lo largo de los años. Dejé de hacerlo en 2018 porque simplemente sentía que me estaba escondiendo (…) Durante años, usé maquillaje como disfraz o como algo para esconderme. Ese fue el objetivo. Más pelo, más y más; cuanto más gruesa la raya del ojo, mejor (…) Estuve expuesta a la opinión de muchas personas desde muy joven y parece que la gente siempre tiene algo que decir sobre tu apariencia. Es complicado saber qué escuchar y qué no, pero tenía 17 años y no sabía cómo actuar».