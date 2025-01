Por si te los perdiste: 10 estrenos de 2024 para recuperar en plataformas

En 2024 se estrenaron casi mil películas en España. De ellas (se incluyen también cortos, reposiciones…), la mitad tuvieron un estreno comercial normal, con pases diarios en salas de cine. Ante esta avalancha, es inevitable que muchos títulos hayan pasado completamente desapercibidos o tenido un recorrido comercial mucho menor del esperado dada su calidad. Aprovechamos que muchas de estas películas ya están disponibles en plataformas para recomendar algunas de las más destacadas.

Kneecap (Rich Peppiatt)

Ni la colección de premios y nominaciones (con los Oscar en el horizonte), ni la presencia de una estrella como Michael Fassbender, lograron llevar gente a las salas. ‘Kneecap’ la vieron la friolera de 3.307 espectadores (datos del Ministerio de Cultura). El debut del británico Rich Peppiatt es una de las mejores películas sobre música estrenadas el año pasado. ‘Kneecap’ narra el inesperado salto a la fama del trio de raperos del mismo nombre, naturales de Belfast y activistas de la protección de la lengua gaélica en Irlanda del Norte. Lo curioso de la propuesta es que son los propios miembros del grupo –dos canis y un profe de música- quienes se interpretan –y muy bien- a sí mismos. Una estimulante mezcla entre realidad y ficción que alimenta un relato declinado en clave de comedia juvenil gamberra y que esconde interesantísimas reflexiones sobre el conflicto irlandés, las políticas lingüísticas y los choques ideológicos entre generaciones. Un sorpresón. 8’5.

Disponible: Filmin



El clan de hierro (Sean Durkin)

Esfuerzo individual, familia tradicional (patriarcal) y Dios (bendiga América). Estos tres pilares de los Estados Unidos de la era Reagan, los cimientos de la patraña del “sueño americano”, tienen su contraejemplo en la historia real de la familia Von Erich, cuatro hermanos luchadores de wrestling, muy esforzados, muy cristianos y muy obedientes con su padre, luchador frustrado, que vivieron una auténtica “pesadilla americana”. Sean Durkin (‘Martha Marcy May Marlene’, ‘The Nest’) consigue trascender los tópicos del biopic deportivo y el dramón familiar de peli de tarde, centrándose más en la lucha interior que viven los personajes (estupendos Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson y Holt McCallany) que en la que se desarrolla en el ring, en el drama íntimo, articulado a través de acertadísimas elipsis, que en el espectáculo de mamporros, drogas y peinados imposibles. 7’7.

Disponible: Movistar+



Sangre en los labios (Rose Glass)

Si hay un valor seguro en el universo de la prescripción cinematográfica, ese es John Waters. Su top anual debería ser de obligada lectura y visionado para cualquier cinéfilo inquieto, en particular para aquellos que viven atrapados en las redes algorítmicas o para los adoradores del gusto mayoritario que no ven una película a no ser que tenga más de un 6 de media, cuatro estrellitas o un tomate rojo en las webs de reseñas. La magnífica ‘Sangre en los labios’ encabeza su lista de 2024. Tras su prometedor debut en la siniestra ‘Saint Maud’ (2019), Rose Glass confirma su talento con este musculado y muy pulp neo-noir, anabolizado hasta el extremo, que se va transformando poco a poco como el cuerpo de una culturista. La mezcla es loquísima: thriller de venganza, drama familiar, erotismo queer, acción macarra, comedia negra, monster movie… Pero funciona sorprendentemente bien, como si “Russ Meyer hubiera sido una intelectual lesbiana adicta a los esteroides”. 8’3.

Disponible: Filmin



El último verano (Catherine Breillat)

Otro de los títulos favoritos de John Waters (lo eligió en su lista de 2023). Remake de la excelente película danesa ‘Reina de corazones’ (2019) a cargo de la reina francesa de la transgresión: Catherine Breillat (‘Romance X’, ‘Una chica de verdad’). Lo primero que sorprende de esta nueva versión –viniendo de quien viene- es que es mucho menos explícita sexualmente que el filme original, es más sensual que sexual. Lo segundo, que es una película más lograda en su reflexión sobre la mentira y la manipulación en las relaciones de pareja que en la mostración del deseo femenino y el tabú del sexo con adolescentes, al que le falta algo de fuerza y capacidad de transgresión. Lo que no sorprende es la interpretación de Lea Drucker (‘Custodia compartida’, ‘Close’), convertida en una de las actrices más en forma del cine francés actual. 7’5.

Disponible: Movistar+



Casa en flames (Dani de la Orden)

Ha sido la octava película española más taquillera de 2024. Entonces, ¿por qué la incluimos en esta selección? Por dos razones: 1) fuera de Cataluña y el resto de provincias catalanoparlantes -donde ha sido un bombazo- no fue casi nadie a verla; y 2) el público general la está descubriendo a través de Netflix… en su versión doblada. Si hay una película en la que el doblaje tenga menos sentido sería esta. De nuevo, por dos razones: 1) el filme está hablado en catalán y castellano, reflejando la realidad lingüística de Cataluña; y 2) porque el uso de cada lengua tiene un sentido dramático, sirve para caracterizar a los distintos personajes. Más allá de esta polémica (los actores se negaron en un principio a doblarla), ‘Casa en flames’ merece la pena por el fabuloso guion de Eduard Sola, un elenco de intérpretes excepcional y una narración a fuego lento que estallará en flames en un final explosivo. ¿Dará la sorpresa en los Goya? 8’2.

Disponible: Netflix



Nina (Andrea Jaurrieta)

En el anuario de 2024 me preguntaba, a propósito de cierta uniformidad en el cine de autor femenino en España, dónde estaban las Coralie Fargeat (‘La sustancia’), Julia Ducournau (‘Titane’), Justine Triet (‘Anatomía de una caída’) o Rose Glass (‘Sangre en los labios’), por citar solo a directoras europeas, del cine español. Proponía un nombre: Andrea Jaurrieta. Su thriller ‘Nina’, aunque algo irregular, me parece la película española con un trabajo de puesta en escena más inspirado y singular del año pasado. Una personalísima y muy estilizada relectura del subgénero rape and revenge, que evoca tanto los códigos del western como las formas estilísticas del cine de Hitchcock y Almodóvar. Solo por secuencias como la persecución por las callejuelas del pueblo, en el que se mezcla pasado y presente, y la procesión, merece la pena esta película que se vio poquísimo en su estreno (no está ni entre las 50 españolas más vistas). 7’9.

Disponible: Filmin, Movistar+



Bikeriders. La ley del asfalto (Jeff Nichols)

Hay directores que, a pesar de su talento y vocación comercial, no terminan de asentase en Hollywood ni obtener el favor del público. Es el caso de Jeff Nichols. ‘Take Shelter’ (2011), ‘Mud’ (2012), ‘Midnight Special’ (2016), ‘Loving’ (2016)… Son películas estupendas, protagonizadas por actores de renombre, estrenadas en Cannes, pero que, aun así, pasaron demasiado desapercibidas. Con ‘Bikeriders. La ley del asfalto’ ha ocurrido algo parecido. Una película de moteros llena de estilo (está basada en el clásico libro de fotografías de Danny Lyon), con un reparto fabuloso (Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy, Michael Shannon), en la que se narra muy bien el auge de un club de motoristas de los años 60 y su posterior caída por culpa de la llegada de mafiosos, criminales y hippies zumbados veteranos de la guerra de Vietnam. Por lo que sea, el público no ha querido verla. 7’8.

Disponible: Filmin, Rakuten, Prime, Apple



El cielo rojo (Christian Petzold)

La nueva película del siempre interesante Christian Petzold (premiada en la Berlinale) es una estupenda comedia veraniega protagonizada por un personaje insoportable: un joven escritor (fabuloso Thomas Schubert, nominado a los Premios del Cine Europeo) pagado de sí mismo, incapaz de ver más allá de su ombligo. Con un protagonista tan desagradable, un tipo egoísta, soberbio y gruñón, el director alemán ha realizado una película que es todo lo contrario: divertida, luminosa y llena de profundidad psicológica y emocional. Un delicado cuento de verano rohmeriano a orillas del Báltico que, poco a poco, como el fuego que se vislumbra a lo lejos (de ahí el título), se va transformando en algo mucho más dramático. A destacar también la actuación de Paula Beer, quien parece haber sustituido a Nina Hoss como actriz fetiche de Petzold. 8’1.

Disponible: Filmin



Descansa en paz (Thea Hvistendahl)

‘Longlegs’, ‘Piscina infinita’, ‘Immaculate’… Las películas de terror que lleva Neon (la compañía rival de A24) siempre hay que tenerlas en cuenta. ‘Descansa en paz’, debut en el largometraje de Thea Hvistendahl, es una adaptación de la novela homónima de John Ajvide Lindqvist (Espasa, 2010), un especialista en este tipo de híbridos genéricos como se puede ver en otras adaptaciones de sus obras como ‘Déjame entrar’ (2008) y ‘Border’ (2018). Protagonizada por dos de las estrellas actuales del cine noruego, Renate Reinsve y Anders Danielsen Lie (conocidos por ‘La peor persona del mundo’), la película es un melancólico relato sobre la pérdida y el duelo, que se vuelve terrorífico por las implicaciones emocionales que tiene la idea que subyace en la premisa argumental: mejor tener un ser querido zombi que uno muerto. Y es que, como reza la acertada frase promocional, “el dolor no se puede enterrar”. 8.

Disponible: Filmin



Dream Scenario (Kristoffer Borgli)

Terminamos con otro prometedor cineasta noruego. Hace dos años, Kristoffer Borgli dejó a medio Cannes con el culo torcido con la negrísima ‘Sick of Myself’. Uno de ellos fue Ari Aster. El director de ‘Beau tiene miedo’ lo apadrinó como productor en su aterrizaje en A24. El resultado ha sido tan satisfactorio que este año repetirá con la productora en ‘The Drama’, con unos protagonistas de lujo: Zendaya y Robert Pattinson. ‘Dream Scenario’ parte de una idea brillante, tan surrealista que la podía haber firmado el propio Charlie Kaufman: un anodino profesor universitario (brillante Nicolas Cage) comienza a aparecer en los sueños de millones de personas. A partir de esa premisa se desarrolla una pesadilla que funciona extraordinariamente bien en su dimensión existencial, kafkiana, y algo peor como alegoría de la cultura de la cancelación. Lo dicho, un director y guionista a seguir muy muy de cerca. 7’5.

Disponible: Movistar+