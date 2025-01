RFTW: Rigoberta Bandini, JENNIE, Alice Wonder…

Hoy 31 de enero se pone a la venta el nuevo álbum de The Weeknd, cuya lanzamiento se aplazó a causa de los incendios en Los Ángeles. Incluye colabo con Lana Del Rey en ‘The Abyss’. También llega al mercado el tercer disco de Amaia. Bonnie ‘Prince’ Billy publica su disco de country y, asimismo, se ponen en circulación nuevos trabajos de Desire, Circa Waves, Vicente Calderón, María Terremoto, Maribou State o Geologist (de Animal Collective) junto a D.S. (siglas de Doug Shaw).

Entre las reediciones que se lanzan hoy destaca la de ‘In Waves‘ de Jamie xx, que incluye colaboración con Erykah Badu.

Al focus track de The Weeknd de hoy, ‘Cry for Me’, que no es el tema más experimental de su disco, se unen, entre los singles destacados de la jornada, los que siguen presentando próximos trabajos de Rigoberta Bandini, JENNIE con Dominic Fike, Miya Folick (en la foto), SAMAMI (con Clairo), Julien Baker y TORRES, Tunde Adebimpe, MØ o Pau Vegas.

Además, esta semana ha conocido varios estrenos, primeros singles que avanzan próximos álbumes de Ghouljaboy, rusowksy, Black Country New Road, El Faro, Sparks, The Kooks, Deafheaven o Alison Krauss & Union Station, que se han reunido después de 14 años. Otro nombre que vuelve es Don Patricio.

Los más de 6.700 suscritos a la playlist «Ready for the Weekend» podéis escuchar, por otro lado, interesantes novedades de Bomba Estéreo, Sunflower Bean, Ouineta, DYLYN, Phoac, Gazella, Fermi con Maria Rodés, Sleigh Bells, Killin’ Cactuz, Gazella, Lucrecia Dalt con David Sylvian, Cat Burns, DEVA, Cheat Codes, Gordi, Pikeras con KICKBOMBO, Stereophonics, Shinova con En Tol Sarmiento, joan, Kaitlin Aurelia Smith o Yawners.