Rigoberta Bandini ironiza sobre la aprobación ajena en ‘Kaimán’

‘Kaimán’ es la primera canción del nuevo disco de Rigoberta Bandini que logra colarse en el top 200 de Spotify España. A su salida este viernes, ha entrado en el puesto 180, antes de su presentación televisiva. El tercer single del segundo álbum de la artista es nuestra Canción del Día.

El título del álbum, ‘Jesucrista Superstar’, y la letra del single ‘Pamela Anderson’, una defensa de la actriz a través de su documental, adelantaban que este disco hablará de lo que significa ser mujer a los 30 años en el mundo de hoy. ‘Kaimán’ continúa esa línea con una letra cuyo estribillo ya se había avanzado en redes sociales, por lo significativo que es: «Dime si estoy guapa y si lo hago bien / Dime si te gusto o no me puedes ni ver / Dime si me amas, si está todo okay / Dime si soy alguien o si soy solo un fake».

- Publicidad -

El tema, que también puede versar sobre la ambición artística, recibe su nombre de una analogía con un «caimán de Everglades», aunque también podría llamarse «El Corte Inglés» («como un cartel… me gusta que te acerques a verme»).

La poética letra viene acompañada de un suave beat electrónico, el más elegante de lo que llevamos de era, y al parecer, habrá un vistoso vídeo próximamente, situado en un gimnasio. De momento hemos de conformarnos con una presentación en vivo en Benidorm Fest, en la que el playback lo realizaron mujeres mayores. De manera nada casual, más y más mujeres subieron al escenario en el último tramo de la actuación.

- Publicidad -

Rigoberta Bandini también ha aprovechado su paso por Benidorm para cantar ‘Ay mamá’ en un karaoke. Os recordamos que la artista tiene anunciada una gira de arenas por todo el país. Tendrá lugar entre mayo y julio. Las entradas están a la venta.