St Vincent, «Sex Pistols», Gracie Abrams… a Cruïlla

Cruïlla, que se celebra entre los días 9 y 12 de julio en el Fòrum de Barcelona, ya había anunciado grandes nombres como Alanis Morissette, Thirty Seconds to Mars, Texas o Ben Harper. Hoy es un día de nuevas confirmaciones, con las que ya son 50 los nombres confirmados. Entre los destacados de hoy encontramos a St. Vincent, Gracie Abrams, The Sex Pistols feat. Frank Carter, Fermin Muguruza, Viva Suecia, Kaiser Chiefs, Hermanos Gutiérrez y Pau Vallvé, entre otros.

The Sex Pistols feat. Frank Carter es la formación que en 2024 formaron Steve Jones, Glen Matlock y Paul Cook con Frank Carter, de 40 años, como vocalista. Hasta ahora Frank Carter era conocido por formaciones como Gallows, Pure Love y Frank Carter and the Rattlesnakes.

- Publicidad -

Además, Love of Lesbian ofrecerán un doble concierto. El viernes, Love of Lesbian presentará su nuevo disco dentro de su gira actual, mientras que el sábado ofrecerá un concierto especial bajo el nombre «Love of Lesbian & Amics», una actuación única para celebrar los 15 años del festival. La organización quiere recalcar que festival y grupo han crecido mano a mano.

El miércoles 9, día de Gracie Abrams o girl in red, habrá una fuerte presencia deartistas catalanes de nueva hornada, como Gavina.mp3, Lia Kali o Maria Hein. El jueves 10 de julio será el turno de St Vincent, los Sex Pistols de Frank Carter y Fermin Muguruza, entre otros.

- Publicidad -

El viernes 11 de julio será el turno de grandes nombres internacionales como Thirty Seconds to Mars, Texas, Crystal Fighters o Ben Harper. Finalmente, el sábado 12 de julio será el día de Alanis Morissette, Kaiser Chiefs, Viva Suecia, León Benavente, etcétera. Tenéis entradas y detalles, en la página web.