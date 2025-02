Azealia Banks ha criticado a J.K Rowling por sus continuos ataques hacia las personas trans, especialmente hacia las mujeres trans. Desde hace años, Rowling, autora de ‘Harry Potter’, se ha convertido en la cara visible del feminismo transexcluyente. Rowling fue una de las personas públicas que, durante los Juegos Olímpicos de 2024, contribuyeron a la polémica de Imane Khelif promoviendo el bulo de que es una mujer trans, cuando no lo es.

A Banks -que ha sido criticada en el pasado por su transfobia- le parece que Rowling tiene una obsesión enfermiza con las personas trans que es síntoma de un sentimiento de «inseguridad», y se lo ha hecho saber en X, además, después de que Rowling empezase a seguir a Banks en esta red social. «Gracias por seguirme, pero las mujeres trans no son una amenaza para tu feminidad», empieza el mensaje que la autora de ‘212’ dirige a la escritora británica.

- Publicidad -

En un tuit anterior, Banks recalcaba que ella no se siente amenazada por las mujeres trans y que no va por la vida «compitiendo con las muñecas». Además, señalaba que personas «paranoicas» como J.K Rowling sienten amenazada su feminidad por las mujeres trans «por alguna razón» y que intentan «tapar esa inseguridad usando la ciencia, como si la gente fuera estúpida y no supiera estas cosas».

En el siguiente, Banks expone el ejemplo de su hermano, que es trans: «He visto de primera mano la miseria, el dolor, el ostracismo, los intentos de suicidio (que ha pasado), el abuso innecesario que ha sufrido por parte de mi madre, la incomodidad con su cuerpo… No es una enfermedad mental, es una cosa espiritual. Uno podría pensar que tú, que has escrito libros sobre magia y cosas esotéricas, comprenderías la manera en que los estados de conciencia varían en los seres humanos».

- Publicidad -

Azealia continúa: «Los adultos follan: hay muchas posibilidades de que el hombre con el que sales sienta atracción por las mujeres trans y fantasee con comer pollas de otros hombres. Protestar todo el rato sobre esto no va a cambiar la realidad. Eres demasiado exitosa y estás demasiado forrada como para preocuparte por lo que las personas adultas deciden hacer con su vida sexual. Repite la «ciencia» todo lo que quieras: ni una sola mujer trans te la va a debatir. Pero realmente creo que esto tiene algo que ver con un complejo de inferioridad que solo existe dentro de tu cabeza. Te lo digo con respeto y amor».