Donald Trump se atribuye el abucheo a Taylor Swift en la Super Bowl

La Super Bowl de este domingo 9 de febrero se ha saldado con una actuación histórica de Kendrick Lamar durante el famoso «Halftime Show». Pero Lamar no ha sido el único protagonista de la velada celebrada en Nueva Orleans. También ha dado de qué hablar Taylor Swift, que asistió al evento para ver jugar a su pareja, Travis Kelce. Y fue abucheada.

La cuenta de fans TheSwiftSociety comparte el vídeo del momento en que las cámaras del recinto del Caesars Superdome graban a Swift sentada en las gradas y el público empieza a rugir en abucheos. La cara de Swift, que progresivamente va percatándose de la situación, es un poema. No le queda otra que sonreír incómodamente, hasta que el griterío termine. A su lado mantiene a sus amigas y colaboradoras Ice Spice, a la derecha, y las tres hermanas de HAIM, a la izquierda.

Donald Trump, que estaba en el evento, se ha atribuido el abucheo. En concreto, a sus fans, de los que dice que «MAGA no perdona». En su línea, avivando el odio. En redes sociales, el ahora presidente de Estados Unidos ya había expresado su «odio a Taylor Swift» después de que la autora de ‘The Tortured Poets Department‘ comunicara su apoyo a Kamala Harris. Por si fuera poco, la jornada acabó en derrota para Kelce, pues los Chiefs perdieron contra los Eagles.

Trump puede ser ese tema en que Swift y Kelce no concuerden. Swift es evidentemente anti-Trump, y Kelce… ha celebrado públicamente la visita de Trump a la Super Bowl. «Es un gran honor» fueron sus palabras, pronunciadas hace pocos días.

Swift vuelve a ser protagonista de la Super Bowl, un año después de su comentada visita al partido de 2024, cuando dejó unas imágenes de ella besando a Travis Kelce que circularon por redes y noticiarios de todo el globo. Entonces, Swift descansaba del Eras Tour: la gira más exitosa de la historia finalizaba el pasado mes de diciembre, después de un largo e intenso año.

🎥 | Taylor Swift on the jumbotron at the #SuperBowl.pic.twitter.com/LCTCpug9yO

