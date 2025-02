Amaia, Empire of the Sun, Dorian… se suman a Low Festival 2025

Amaia presentando ‘Si abro los ojos no es real‘ y Empire of the Sun desgranando ‘Ask that God‘ se encuentran entre los nombres que se suman a la programación de Low Festival, que se celebra los días 25, 26 y 27 de julio en Benidorm.

Además, se adhieren al cartel Dorian, que presentarán ‘Futuros imposibles‘, uno de los Mejores Discos de 2024, el infalible rusowsky, los divertidísimos EZEZEZ, y nombres nacionales igualmente imperdibles como Levitants, Melifluo, Jordana B, Flash Show y S-Candalo.

En total son diez nombres los que se anuncian hoy en el cartel de Low, y que se suman a los ya anunciados Bomba Estéreo, The Kooks, Viva Suecia, Zahara, Carolina Durante, Xoel López, Siloé o Judeline.

Los abonos de tres días generales, VIP y VIP POOL están a la venta desde 64,99 euros solo hasta este domingo cuando subirá el precio (o antes si se agota el cupo), en LowFestival.com.