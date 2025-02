Maria Jaume y Fades sacan un bop contra la masificación

Maria Jaume, que, el año pasado, publicó el álbum ‘Nostàlgia Airlines’, y FADES, que, el año pasado, publicaron el álbum ‘METALLIX’, han unido fuerzas en un single conjunto que denuncia los efectos del turismo masivo con humor, baile y mucho autotune.

Jaume, a la que conocimos hace un par de temporadas con el folk preciosista de ‘Me desplom‘, ha encauzado su carrera hacia el pop electrónico, y la masificación es un tema que trataba en su último disco, en temas como ‘Hotel, sol y playa’. Tanto Jaume como los tres integrantes de FADES -Ferran Pi, Vicenç Calafell y Àngel Exojo- son originarios de Mallorca, así que saben de lo que hablan.

El lema «Tourist Go Home» es uno de los ganchos contenidos en este satírico ‘Mon Cheri Go Home’ lleno de mensajes escritos en francés apropiado y rimas tan absurdas como «Som iconique, Marie Curie, per Valldemossa te dic «Oui, Oui». Un ritmo de pop dance y el autotune de rigor hacen el resto mientras Jaume y FADES narran una historia de amor imposible entre una persona de Lloret y otra de París. El estribillo «Si no m’entens en català, Mon chéri, comment ça va? Crec que hauria d’acabar, jo d’aquí, tu allà» suena abiertamente festivo.

‘Mon Chéri Go Home’ es el segundo single de Maria Jaume en dos meses. El pasado diciembre llegó a plataformas la electrónica y medio caribeña ‘màgia obscurA’. Os recordamos que FADES actúan en la sala Razzmatazz de Barcelona el próximo 26 de febrero. Y la gira de Maria Jaume se compone de las fechas que verás a continuación:

FECHAS MARIA JAUME

15/03/2025 Clap / Curtcircuit (Mataró)

29/03/2025 Telecogresca (Barcelona)

03/04/2025 Ram Club / La Rambleta (València)

05/04/2025 Festival Strenes – Teatre Municipal (Girona)

10/05/2025 Ca l’Estruch / Festival Embassa’t (Sabadell)

13/06/2025 Cabró Rock (Vic)

20/06/2025 Festival Ítaca (L’Estartit)

11/07/2025 Festival Cruïlla (Barcelona)

24/07/2025 El Tingladu (Vilanova i la Geltrú)