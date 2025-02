Luvcat puede hacer «mucho dinero» hablando de «amor»

Luvcat ha logrado cierta repercusión con sus primeros singles, gracias a títulos tan llamativos como ‘He’s My Man’ o ‘Matador’, cuyo estribillo repite de manera muy visible «you’re my matador». Sobre todo ‘He’s My Man’ ha circulado en TikTok y el NME le hacía un perfil en el que describían a la artista de Liverpool «como Alicia en el País de las Maravillas vestida de Brigitte Bardot».

Esto último tiene sentido porque sabemos que Luvcat ha trabajado en París, supuestamente como ayudante de un mago, y se manifiesta fan de la cultura francesa. También Leonard Cohen, Nick Cave y The Cure aparecen entre sus favoritos, aunque no siempre se note.

Su nuevo single, ‘Love & Money’, es otra gran canción de pop-rock y nuestra Canción del Día para salvar este lunes. Además, Luvcat actúa en Mad Cool el sábado 12 de julio, el mismo día que Olivia Rodrigo, St Vincent, Thirty Seconds to Mars, Justice o Girl In Red o Akriila, de quien os hablamos hace poco.

De sonido más Fleetwood Mac, en concreto Stevie Nicks, ‘Love & Money’ es una canción de amor en un entorno un tanto tortuoso («eres la peor idea que he tenido nunca, juraría que nunca lo haría»). El estribillo en cambio es una propuesta de futuro: «hagamos una película, tan solo tú y yo y la luna, hagamos el amor y un montón de dinero».

El vídeo recorre la noche en que una pareja se conoce. Ella le manda una nota preguntándole si su traje se debe a una boda, y él responde que a un funeral. A partir de ahí, la cámara les sigue por toda la ciudad, en la noche en que los amantes se conocen.





