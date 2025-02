Te invitamos al concierto de Oklou en BCN, ya agotado

‘choke enough’ de Oklou ha sido hasta ahora nuestro último «Disco de la Semana» y tiene ya un lugar bien guardado entre lo mejor de 2025. Anticipos como ‘take me by the band’ y ‘family and friends’ se han crecido dentro de la secuencia de un álbum que te gustará mucho si echas de menos a SOPHIE.

Oklou actúa el próximo 11 de marzo en la Sala Apolo de Barcelona, como te hemos venido contando. Las entradas están agotadas, pero JENESAISPOP en colaboración con Virgin, regala 10 entradas simples para sus lectores. Tenéis dos formas de acudir.

- Publicidad -

La primera es participar a través de nuestro Instagram, tras seguir tanto nuestra cuenta como la de Virgin España. Deja en el post correspondiente un comentario indicándonos POR QUÉ TE GUSTA OKLOU. Las 5 respuestas con más «likes» este viernes a las 12.00 horas podrán asistir al concierto de Oklou en Barcelona del 11 de marzo.

Si no tienes Instagram, puedes enviarnos tus respuestas a jenesaispop@gmail.com indicando tu nombre y apellidos. Puedes hablarnos de tus canciones favoritas, de lo que te sugiere su música, de cómo la descubriste… Los autores de las respuestas más divertidas, chulas y concisas también podrán asistir al concierto de Oklou en Barcelona el 11 de marzo. Los ganadores se comunicarán la semana que viene.