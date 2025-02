The Lemon Twigs tocarán en el madrileño BLOCKPARTY

Entre las citas musicales no tan obvias del circuito festivalero madrileño que se han asentado durante los últimos años hay que hablar de BLOCKPARTY, que se celebra en la Explanada Negra de Madrid Río, Arganzuela y ya lleva cuatro ediciones. La quinta acaba de anunciarse y se fecha el 5 de julio.

Aunque Bloc Party no actuarán en BLOCKPARTY, sí lo harán otros grupos de guitarras igual de buenos. En 2025 destaca la confirmación de los Lemon Twigs, renovadores de las armonías de los 60 que siguen presentando uno de los mejores discos de 2024, ‘A Dream is All We Know‘.

El gusto de BLOCKPARTY por el rock garajero de los 70, que marca su línea editorial, se ratifica de nuevo con las confirmaciones de dos bandas deudoras de este sonido. Por un lado, los neoyorquinos The Mystery Lights, que ya intervinieron en la primera edición del festival, en 2021; y, por el otro, los valencianos WAU Y LOS ARRRGHS!!!, muy conocidos de los escenarios españoles, pues llevan en activo desde 2002.

La programación de BLOCKPARTY suele contar con grupos de rock y punk internacionales no tan fáciles de ver de otra manera en España: en 2024 pasaron por su edición madrileña y por su desdoble barcelonés Wyldlife y Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, además de la banda revelación Bala, entre otros.

Las entradas para BLOCKPARTY 2025 ya están a la venta a un precio de 40 euros + gastos de gestión en la web del evento.