Grimes pide a Musk que no ignore la «crisis médica» de su hijo

Grimes y Elon Musk han vivido un tenso momento en X ante los ojos del mundo. La cantante llamó la atención al multibillonario, del que se separó en septiembre de 2021, y le pidió en su propia red social que dejase de ignorar la «crisis médica» de uno de sus hijos.

Recordemos que Musk y Grimes tienen tres hijos juntos: X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl y Techno Mechanicus. En el primer tweet, que no especifica la identidad del afectado, Grimes le pide a Musk que «por favor» responda a la «crisis médica» de su hijo: «Siento hacer esto públicamente pero ya no es aceptable que se ignore esta situación. Se requiere atención inmediata», asegura.

«Si no quieres hablar conmigo, por favor designa o contrata a alguien que sí pueda para que podamos avanzar y resolver esto. Es urgente, Elon», concluye la cantante canadiense. En otro tweet, en el que responde a un usuario preguntando por lo ocurrido, Grimes explica que Musk «no responde a los mensajes, llamadas ni emails» y que «se ha saltado todas las reuniones».

«Nuestro hijo sufrirá una discapacidad de por vida si no responde lo antes posible, así que si tengo que usar la presión pública lo haré», sentencia la artista. Es entonces cuando otro usuario avisa a la canadiense de que sus tweets están siendo ocultos, por lo que nadie puede verlos a menos que entren en el apartado de respuestas de su perfil. Por ello, Grimes decide eliminar los mensajes para no convertir la situación en «un circo mediático a costa de los niños.

@Grimezsz fyi (you probably already know this) but you are currently being shadowbanned – the only way to view your tweets is via your "replies" tab in your profile

your tweet vs how it looks in the thread pic.twitter.com/mxcxOww4zT

— peepeepoopoo (@DeepDishEnjoyer) February 20, 2025