Fallece Gwen McCrae, reina del «Rare Groove»

Gwen McCrae, cantante de música disco, funk y soul que logró un éxito top 9 en Estados Unidos con ‘Rockin’ Chair’, de 1975, y que se anotó otros éxitos en las listas de pop y R&B de Estados Unidos y Reino Unido durante los 70 y 80 con ‘Keep the Fire Burning’, ‘90% Of Me is You’, ‘All This Love that I’m Givin’ o ‘Funky Sensation’, ha fallecido este 21 de febrero a los 81 años después de una larga enfermedad.

McCrae era conocida como la «Reina del Rare Groove» porque sus discos, olvidados por el público y convertidos en «rarezas» para coleccionistas, han sido muy buscados por record diggers y sampleados, por ejemplo, por Cassius, que basaron su éxito de 1999 ‘Feeling for You‘ en ‘All This Love That I’m Givin’, o Disclosure, que samplearon ‘Funky Sensation’ en 2018.

Asociada inicialmente a la discográfica TK Records, McCrae grabó después para otros ellos tanto en Estados Unidos como en Reino Unido y era reconocida por hacer música de baile cálida y profunda y con letras emotivas. Nacida en Pensacola, Florida, McCrae fue la persona que lanzó, en 1972, la primera versión de ‘Always on My Mind’, antes de que la popularizara Elvis Presley y la grabaran después también Willie Nelson y Pet Shop Boys.

McCrae además estuvo casada con George McCrae, intérprete del éxito de 1974 ‘Rock Your Baby’, la mismísima canción que inspiró la composición de ‘Dancing Queen’ de ABBA. Gwen y George se casaron a la semana de conocerse y formaron un dúo durante los 60, y a ambos se les atribuye la invención del «Miami Sound», un sonido que mezclaba disco, funk y soul de manera amable y cálida, como mostraban ‘Rockin’ Chair’ y ‘Rock Your Baby’.

McCrae, que también era muy querida en la escena northern soul de Reino Unido, lanzó su último single, ‘Now I Found Love’, en 2010 y en 2012 se retiró de los escenarios después de sufrir un derrame cerebral.