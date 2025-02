La música de los neerlandeses Chef’Special -no todo van a ser bandas de UK y USA- parece pensada para el directo. Escuchas los singles principales de su quinto disco, ‘New Gold’, publicado el año pasado, y es que te imaginas perfectamente cómo suenan en vivo. Su propio equipo indica que «en sus actuaciones en directo, el público es tan vital para la experiencia como la propia banda».

En Ámsterdam han actuado en el mítico Ziggo Dome, arena de 16.000 personas por donde ha pasado gente como Fleetwood Mac o Beyoncé, pero el grupo también ha trabajado su base de fans en otros países europeos como Bélgica, Francia o España, donde actuarán el mes que viene. Presentan su último disco, sus grandes éxitos y también su nuevo single, ‘C’est la vie’, sobre los altibajos de la vida. Las entradas para su tour español están a la venta:

20 de marzo: Barcelona (Apolo 2)

22 de marzo: Valencia (Moon)

23 de marzo: Madrid (Villanos)

- Publicidad -

Hay algo que suena muy alegre en ‘New Gold’. ¿Estáis de acuerdo? ¿Es un disco feliz para los tiempos oscuros que vivimos?

Sí que intentamos hacer algo como respuesta al mundo que nos rodea. Un enfoque muy obvio habría sido hacer un álbum muy sombrío y escribir un montón de canciones hechas desde el enfado o el miedo. En cambio, tratamos principalmente de ser más introspectivos y encontrar sentido y alegría en las cosas que tenemos cerca en nuestras vidas. Incluso en tiempos oscuros hay muchas cosas que valen la pena.

¿Han sido estos últimos años especialmente felices y luminosos para vosotros como banda y como individuos?

Creo que todos hemos crecido como individuos. Al salir de la covid, cada uno nos hemos calmado un poco y estamos más en paz en lo personal. Creo que ese tipo de tranquilidad definitivamente hace que todo sea más luminoso y eso también se ha traducido en la banda en conjunto.

- Publicidad -

Hacéis rock, reggae, hip hop, incluso alguna vez sale alguna cosa country o dance. Es toda esta mezcla, el futuro de la música que imaginamos el pasado siglo?

(risas) Bueno, todos nacimos a finales del siglo pasado, así que de alguna manera, sí. También es que a todos nos gusta una amplia variedad de música y nunca nos hemos puesto ninguna frontera sobre lo que debería ser «el sonido de Chef’Special». A causa de eso, nuestra música va en todo tipo de direcciones, lo que nos gusta, porque hace que el proceso creativo siga siendo impredecible e interesante.

Vuestra música puede llevarme a The Police, a Bob Marley, a Imagine Dragons… ¿Cuál sería el artista que todos adoráis como banda? ¿Y qué artista os divide más?

No sé qué decir (risas). Creo que The Police y Bob Marley son influencias que segurísimo que a todos nos gustan en el grupo. Imagine Dragons me resultan un poco lejanos estilísticamente, pero sí que me gusta cómo intentan dar una interpretación moderna de lo que es una banda de rock. Y eso es algo muy difícil con toda la buena música que se está haciendo a día de hoy.



«Imagine Dragons me resultan lejanos en estilo, pero me gusta cómo intentan dar una interpretación moderna de lo que es una banda de rock»

- Publicidad -

‘C’est la vie’ suena más francesa. No por el título: es la melodía, tan 60’s, tan chanson, un poco Gainsbourg. ¿Es una influencia para vosotros? ¿Algún oldie de Francia que admiréis?

Sí, hay un montón de influencias francesas en esa canción. Cuando empezamos como banda, tocamos un montón en Francia y a Joshua, nuestro cantante, le encanta el francés y lo habla bastante bien. Así que siempre ha habido una conexión. La inspiración directa para la canción viene de un disco de Michel Sardou de los 80. Es un buen cruce entre el sonido de sintetizadores de los años 80 y la chanson más tradicional. Nos parecía guay hacer algo parecido al modo de Chef’Special.



Mi canción favorita del último disco es ‘Material Things’, por ese «vibe» electropop. No ha sido un single, pero he visto que sí que la tocáis. ¿Es una de las que mejor funcionan en vivo, aunque solo sea por los «la la las»?

(risas) ¡Gracias! Hemos hecho una outro más larga para el directo. Suena más dura y divertida, así que levanta al público, sí…

‘Miracles’ suena a canción de amor. Pero si pudierais pedir que ocurriera un milagro en la vida real, ¿cuál sería?

Que todo el mundo fuera más majo con los demás.



«Nunca quise ser una «rolling stone»», es una frase en ‘Castaway’. ¿Qué es lo mejor y lo peor de estar de gira o de ser artista?

Lo mejor es que es una gran aventura y un privilegio despertar cada día en una ciudad distinta y tocar música frente a una audiencia. Lo peor es estar lejos de tu familia y de tus amigos.

Cuando escucho canciones vuestras como ‘Fly Like Me’ y ‘One of a Kind’ me llevan directamente a lo que imagino que son vuestros conciertos. ¿Pensáis en los shows directamente cuando escribís canciones para un disco? ¿Son los conciertos la mejor forma de arte?

Sí, claro. Y es más que eso. Como que sabes que has escrito una buena canción de Chef’Special si puedes imaginarte a ti mismo tocándola en directo para la gente y te imaginas a la gente cantándola. Los conciertos son un arte en el sentido de que cada uno es único. Tienen lugar en un momento concreto y en un lugar concreto y nunca se podría repetir exactamente igual. Así que cada concierto es especial.

«Los conciertos son un arte en el sentido de que cada uno es único»

Sois de Holanda, pero sois capaces de hacer giras por toda Europa. ¿Algún consejo para grupos de rock que quieran tener éxito en el extranjero?

Tratar de superar tu horizonte musicalmente. En cada parte del mundo hay gente haciendo cosas increíbles. Cuanto más puedas apreciarlo y llevarlo al poder universal de la música, más probable será que la gente de todo el mundo descubra tu música. De todas formas, nosotros seguimos aprendiendo en ese sentido.