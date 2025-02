‘Y yo que pensaba’ es sobre Diego, «la más lesbiana de Cariño»

Cariño continúan su gira por todo el país: este viernes 28 de febrero están en Razzmatazz, Barcelona; el sábado 1 de marzo en la Sala Oasis de Zaragoza; y el domingo 2 de marzo en La Riviera de Madrid.

Sin ser un single oficial de su nuevo álbum, ‘Y yo que pensaba’ ha terminado siendo la más escuchada de este álbum en plataformas y además apareció en nuestra lista de mejores canciones de 2024. Hoy la celebramos como Canción del Día y Cariño nos explican cómo se construyó: «‘Y yo que pensaba’ fue una maqueta que se hizo a las 3 de la mañana, con Paola y María cada una en su habitación y conectadas en internet, tal y como salió ‘Si quieres’ y muchas otras».

Continúan: «Después se revisó y grabó con los productores, incluso se intentó cambiar completamente toda la melodía, instrumental y estructura a otra cosa completamente diferente, pero no funcionaba igual y a María le seguía convenciendo la primera versión. Así que terminamos teniendo dos versiones, y a la segunda la terminamos llamando «Y yo que pensaban». Esa versión se la pasamos a Carolina [Durante] a ver si salía algo, pero al final la cosa se quedó ahí…»

El tema parece hablar de alguien a quien no hemos olvidado. Sin embargo, no habla de la vida de ninguna de las componentes de Cariño: «La letra en realidad es contando una historia de amor frustrada, pero no nuestra, sino de nuestro técnico de sonido y mejor amigo Diego Castro. Siempre bromeamos con que es la más lesbiana del grupo, y que tiene los sentimientos más profundos y puros de todas nosotras. Al final es una letra que habla de los intentos de alejarse de una persona porque las cosas no van guays, pero al final es muy sencillo volver ahí imantado».

Sin duda, la parte más divertida de la letra es ese momento en que parece que la palabra «porno» va a aparecer… pero no exactamente («lo demás triple X, fue POR… NO sé qué es lo que salió mal»). Cariño concuerdan: «Esa parte que mencionas es nuestra favorita de la canción!!!!! Nos hace mucha gracia. Recordamos bailarla mucho en el estudio cuando lo grabamos».

Respecto a por qué no fue un single de su último disco ‘TANTO POR HACER‘, lo cierto es que no les cuadraba en la trilogía de sencillos que idearon a modo de historia, esto es, la trama tras ‘Nada importa tanto’, ‘B2B’ y ‘Lo noto’: «‘Y yo que pensaba’ era el cuarto single, pero como solo sacamos 3 no salió (risas) En realidad, la elección de las canciones que presentamos antes del disco fue con el fin de intentar acompañar la historia que íbamos narrando con el álbum. No sé si lo conseguimos pero esa fue nuestra intención…»



