‘Anora’ se lleva 5 Oscar; Ariana, Timothée y Sofía Gascón nada

‘Anora‘ ha sido la gran triunfadora de la noche en la gala de los Oscar celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles al llevarse cinco estatuillas, estas son las de Mejor película, Mejor director a Sean Baker, Mejor guion original a Sean Baker, Mejor montaje y Mejor actriz principal a Mikey Madison.

‘The Brutalist‘ se ha llevado tres premios, los de Mejor actor principal a Adrien Brody, Mejor fotografía y Mejor banda sonora original. Esta última categoría ha dado la victoria a Daniel Blumberg, conocido por haber liderado la banda de indie-rock Yuck hasta 2021.

‘Emilia Pérez‘, la película más nominada de la noche, pues aspiraba a 13 premios, apenas ha arañado dos, los de Mejor actriz secundaria a Zoe Saldaña y Mejor canción original por ‘El mal’: este último premio lo han recogido sus compositores Camille, Clément Ducol y el director de la película, Jacques Audiard. O, dicho de otra manera, Diane Warren ha vuelto a quedarse sin Oscar.

A ‘Emilia Pérez’ se le ha escapado incluso el Oscar a Mejor película internacional, que se lo ha agenciado la brasileña ‘Aún estoy aquí’.

Si Saldaña ha ganado el Oscar a Mejor actriz secundaria, su homónimo masculino lo ha recogido Kieran Culkin por su trabajo en ‘A Real Pain’.

También se ha llevado dos Oscar ‘Dune: Parte Dos‘, uno por Mejores efectos visuales y otro por Mejor sonido.

‘No Other Land’, la película sobre la ocupación de Cisjordania dirigida por los palestinos Basel Adra y Hamdan Ballal y los israelís Yuval Abraham y Rachel Szor, ha ganado el Oscar a Mejor documental, aunque la película todavía no se distribuye en Estados Unidos.

Karla Sofía Gascón, presente en la ceremonia, ha esquivado la alfombra roja, pero no las bromas del presentador Conan O’Brien, que ha aludido a los ofensivos mensajes de la madrileña imaginando el estrés que ha podido pasar su publicista en medio de la polémica. Además, O’Brien ha pedido a Sofía Gascón que, si va a tuitear sobre él, recuerde que su «nombre es Jimmy Kimmel».

"Little fact for you, "Anora" uses the F word 479 times. That's three more than the record set by Karla Sofia Gascon's publicist" – Conan at the #Oscars2025 pic.twitter.com/YBYnDGI3UE — philip lewis (@Phil_Lewis_) March 3, 2025

Tampoco se han llevado ningún premio Timothée Chalamet por su trabajo en ‘Un completo desconocido‘ encarnando a Bob Dylan, ni Cynthia Erivo y Ariana Grande por sus respectivos roles en ‘Wicked‘, película que sí ha arañado dos Oscar en las categorías de Mejor vestuario y Mejor diseño de producción. ‘La sustancia‘ ha logrado uno por Mejor peluquería y maquillaje.

Cynthia Erivo y Ariana Grande han abierto la ceremonia de los Oscar cantando a dueto ‘Defying Gravity’, la icónica canción de ‘Wicked’.



Además, LISA, RAYE y Doja Cat se han subido al escenario del Dolby Theatre no para cantar su single conjunto ‘Born Again’, sino para realizar un homenaje a James Bond, cada una por separado: LISA ha cantado ‘Live and Let Die’, Doja Cat ‘Diamonds Are Forever’ y RAYE ‘Skyfall’.

Palmarés, vía Cinemanía

Mejor Película

‘Anora’

‘The Brutalist’

‘A Complete Unknown’

‘Cónclave’

‘Dune: Parte dos’

‘Emilia Pérez’

‘Aún estoy aquí’

‘Nickel Boys’

‘La sustancia’

‘Wicked’

Mejor Dirección

Sean Baker, por ‘Anora’

Brady Corbet, ‘The Brutalist’

James Mangold, ‘A Complete Unknown’

Jacques Audiard, ‘Emilia Pérez’

Coralie Fargeat, ‘La sustancia’

Mejor Actriz Principal

Cynthia Erivo por ‘Wicked’

Karla Sofía Gascón por ‘Emilia Pérez’

Mikey Madison por ‘Anora’

Demi Moore por ‘La sustancia’

Fernanda Torres por ‘Aún estoy aquí’

Mejor Actor Principal

Adrian Brody, por ‘The Brutalist’

Timothée Chalamet, por ‘A Complete Unknown’

Colman Domingo, por ‘Las vidas de Sing Sing’

Ralph Fiennes, por ‘Cónclave’

Sebastian Stan, por ‘The apprentice’

Mejor Actriz de Reparto

Monica Barbaro, por ‘A complete Unknown’

Ariana Grande, por ‘Wicked’

Felicity Jones, por ‘The Brutalist’

Isabella Rossellini, por ‘Cónclave’

Zoe Saldaña, por ‘Emilia Pérez’

Mejor Actor de Reparto

Yura Borisov, por ‘Anora’

Kieran Culkin, por ‘A Real Pain’

Edward Norton, ‘A Complete Unknown’

Guy Pearce, ‘The Brutalist’

Jeremy Strong, por ‘The Apprentice’

Mejor Guion Adaptado

‘A Complete Unknown’

‘Cónclave’

‘Emilia Pérez’

‘Nickel Boys’

‘Las vidas de Sing Sing’

Mejor Guion Original

‘Anora’

‘The Brutalist’

‘A Real Pain’

‘September 5’

‘La sustancia’

Mejor Película Internacional

‘Aún estoy aquí’, Brasil

‘La chica de la aguja’, Dinamarca

‘Emilia Pérez’, Francia

‘La semilla de la higuera sagrada’, Alemania

‘Flow, un mundo que salvar’, Letonia

Mejor Película de Animación

‘Flow’

‘Del Revés 2’

‘Memorias de un Caracol’

‘Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas’

‘Robot Salvaje’

Mejor Documental

‘Black Box Diaries’

‘No Other Land’

‘Porcelain War’

‘Soundtrack to a Coup d’Etat’

‘Sugarcane’

Mejor Fotografía

‘The Brutalist’

‘Dune: Parte dos’

‘Emilia Pérez’

‘María Callas’

‘Nosferatu’

Mejor Banda Sonora Original

‘The Brutalist’

‘Emilia Pérez’

‘Cónclave’

‘Wicked’

‘Robot salvaje’

Mejor Canción Original

‘El mal’, de ‘Emilia Pérez’

‘The Journey’, de ‘Seis triple ocho’

‘Like a bird’, de ‘Las vidas de Sing Sing’

‘Mi camino’, de ‘Emilia Pérez’

‘Never Too Late’, de ‘Elton John: Never Too Late’

Mejor Sonido

‘A Complete Unknown’

‘Dune: Parte dos’

‘Emilia Pérez’

‘Wicked’

‘Robot Salvaje’

Mejores Efectos Visuales

‘Alien: Romulus’

‘Better Men’

‘Dune: Parte dos’

‘El reino del planeta de los simios’

‘Wicked’

Mejor Montaje

‘Anora’

‘The Brutalist’

‘Cónclave’

‘Emilia Pérez’

‘Wicked’

Mejor Maquillaje y Peluquería

‘A Different Man’

‘Emilia Pérez’

‘Nosferatu’

‘La sustancia’

‘Wicked’

Mejor Diseño de Vestuario

‘A Complete Unknown’

‘Cónclave’

‘Gladiator II’

‘Nosferatu’

‘Wicked’

Mejor Diseño de Producción

‘The Brutalist’

‘Cónclave’

‘Dune: Parte dos’

‘Nosferatu’

‘Wicked’

Mejor Cortometraje de Ficción

‘A lien’

‘Anuja’

‘I’m not a robot’

‘The last ranger’

‘El hombre que no pudo permanecer en silencio’

Mejor Cortometraje Documental

‘Death by numbers’

‘I am ready, Warden’

‘Incident’

‘Instruments of a Beating Heart’

‘The Only Girl in the Orchestra’

Mejor Cortometraje de Animación

‘Beautiful Men’

‘In the shadow of the cypress’

‘Magic Candies’

‘Wander To Wonder’

‘Yuck!’