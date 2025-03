Las mejores canciones de febrero 2025

Recopilamos lo mejor del mes una vez más en nuestra playlist titulada «Las Mejores Canciones del Momento». Febrero es el mes de San Valentín y eso significa que se han publicado muchas canciones de amor, como las de Cupido o Luvcat. Han sido Disco de la Semana este mes Amaia y Zahara, entre otros.

También ha sido el mes en que hemos seguido adelantando discos que saldrán próximamente, a destacar Lady Gaga, Bon Iver y Addison Rae. Son infalibles los nuevos temas de Cat Burns o Maria Jaume con FADES. Entre las canciones de artistas noveles que destacamos, no hay que perder de vista a María Yfeu ni a Marisol Eichborn.

Luvcat / Love & Money

Cupido / Te hago un resumen

marquitos / Mis ídolos están en mi casa

Addison Rae / High Fashion

chloe moriondo / shoreline

Fousheé / feel like home

Cat Burns / GIRLS!

Lady Gaga / Abracadabra

MARINA / BUTTERFLY

Maria Jaume, FADES / Mon Cheri Go Home

Amaia / M.A.P.S.

Bon Iver / Everything Is Peaceful Love

Cariño / Y yo que pensaba

Vundabar / I Got Cracked

La Plata / cerca de ti

My Morning Jacket / Time Waited

María Yfeu / Dime que no

Alba Morena / Nirvana

Zahara / La ternura

Rico Nasty / TEETHSUCKER (YEA3x)

LISA, Doja Cat, RAYE / Born Again

CA7RIEL, Paco Amoroso / #TETAS

Dinamarca, AKRIILA / sexo virtual <3 Little Simz / Flood Coco Jones / Taste Amaral / Podría haber sido yo Marisol Eichborn / Raíces Azuleja / C.R.I.N.G.E. Desmelenao / Andaluz Vicco / Bailar y llorar roro / Dolce& Shura / Recognise Giorgia / LA CURA PER ME Nueve desconocidos / Laberinto de pasiones BERNARDA / Otra mañana Silitia / Lorearena