Zahara lleva su bonita canción sobre su pueblo a ‘La Revuelta’

Zahara, top 4 en España con ‘Lento ternura‘, pese a que la edición física de su disco aún no ha llegado a grandes almacenes por retrasos en la fábrica, ha sido la última invitada musical de ‘La Revuelta‘. Allí la cantante y Broncano han recordado cuando fueron vecinos en un pueblo de Jaén, cuando tenían unos 8 años. Zeta le entregó una copia de su disco -muy cotizada en estos momentos- y aceite de oliva de Úbeda. Así, ‘La Revuelta’ contrarrestaba al invitado principal, futbolero (Marcelo, del Real Madrid), con la autora de ‘PUTA‘.

Ella no optó por interpretar ninguno de los 4 singles que adelantaron ‘Lento ternura’, sino una de sus muchas joyas perdidas. En concreto ‘Soy de un pueblo pequeño’, la coplilla que cierra el álbum y que es nuestra Canción del Día.

- Publicidad -

Zahara interpretó el tema con la única compañía de Martí Perarnau IV al piano, prescindiendo de la parafernalia electrónica de la grabación original. La desnudez del formato resalta la letra en la búsqueda de una misma, en concreto a través de tópicos como parecerse a una madre.

‘Soy de un pueblo pequeño’ es una carta de amor a nuestro lugar de origen, una confesión de cotidianidad que incluye frases como «soy de fritillos para cenar». Ella misma la describe como «muy bonita» en el programa. Pero también contiene matices: ¿cómo va a conocernos la gente de nuestro pueblo cuando nunca terminamos de conocernos a nosotrxs mismxs?

- Publicidad -

Por eso «crees que me conoces» es la primera frase del texto. Esto nos decía Zahara sobre ‘Soy de un pueblo pequeño’ cuando la entrevistábamos: «La última canción del disco es sobre esa cosa de cuando eres famosa en el pueblo. Mi frase favorita de esa canción es la de «tiene la misma cara de su madre». «Mira, ahí va la cantante…» Todo el mundo que ve esta entrevista, cree saber lo que soy. Y se parece mucho a lo que soy. Pero siempre hay algo, no que me lo guarde porque me lo quiera proteger, sino porque es imposible que conozcan y que vean todo. Sobre todo, porque, por mucho que yo lo contara todo, aun así iría filtrado por lo que proyectan que soy, otra cosa que alguien ha dicho, lo que siente, lo que le gusta o no mi música, lo guapa o fea que le parezca. Nunca va a ser un pensamiento real sobre lo que soy. Pero me lo están proyectando. Cuando voy por mi pueblo, me dicen: «Ay, te va muy bien, estás muy guapa, estás fantástica». Y yo pienso: «No te enteras de nada». De hecho, tú escuchas este disco y me dices: «¿Estás feliz? Porque es muy oscuro». Y eso me gusta. Porque veo que has visto algo en el disco. Has conectado con eso y sé que otras personas no lo van a ver. La mayoría no lo va a ver, porque en la portada estoy con unas bragas rosas y estoy monísima».

Zahara actúa próximamente en SanSan Festival y Warm Up, entre otras fechas que podéis consultar en su web.





- Publicidad -

Lo mejor del mes: