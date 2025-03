‘Handlebars’, con Dua Lipa, es de lo mejor del disco de JENNIE

JENNIE ha lanzado hoy ‘Ruby’, su álbum debut. El resultado es un versátil disco de pop que ya está entre lo más sólido del año. Tanto, que la nueva canción con Dua Lipa ni siquiera ha salido como single, pese a ser una de las mejores canciones del proyecto.

‘Ruby’ comienza con una preciosa intro a cargo del multinstrumentista FKJ y pasa directamente a uno de los grandes bangers del álbum, ‘like JENNIE’. ‘Handlebars’ no tiene nada que ver con un petardazo como este o como ‘ExtraL’, que sí salió como single. En su lugar, apuesta por un melódico dueto entre las dos artistas que, aunque no tiene nada novedoso en su apartado instrumental, resulta uno de los temas más instantáneos del proyecto.

- Publicidad -

Definitivamente, funciona mejor que la colaboración con Kali Uchis y Childish Gambino, que no está tan enfocada y puede resultar un pelín somnífera. La integrante de BLACKPINK y Dua no paran de intercambiarse frases en los versos antes de juntarse en un estribillo de oro: «Me tropiezo y me enamoro / Como un martes de borrachera / Siempre voy con todo».

El secreto está en la masa. ‘Handlebars’ está coescrita por Amy Allen, colaboradora de artistas como Sabrina Carpenter o Harry Styles, y James Ghaleb, quien ha trabajado con Troye Sivan o Maroon 5. Rob Bisel, ganador de 4 Grammys por su trabajo con SZA, interviene tanto en la composición como en la producción.