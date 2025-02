JENNIE acierta entregando un funk… y videazo

JENNIE ha lanzado el segundo single oficial de su próximo álbum, ‘Ruby‘, que se pone a la venta el 7 de marzo. ‘Love Hangover’ coge el testigo de ‘Mantra‘ en la promoción de ‘Ruby’, ahora uniendo a JENNIE con el cantautor estadounidense Dominic Fike, conocido por su éxito ‘3 Nights’ o por su -cuestionable- escena musical en la segunda temporada de ‘Euphoria’. JENNIE tuvo el honor de aparecer en ‘The Idol‘, así que a ambos les une una carrera en televisión no especialmente excelsa.

Mayores aciertos suman JENNIE y Dominic Fike por separado o, en el caso de ‘Love Hangover’, de manera conjunta. ‘Love Hangover’ es un elegante híbrido de R&B y funk, escrito en un ritmo a medio tiempo que muestra una faceta diferente de JENNIE. También su sexy letra incluye el innuendo de rigor: «We say it’s over, but I keep fuckin with you» se puede entender de manera literal («seguimos follando») o de manera figurada («me sigues gustando»). Fike, por su lado, aporta un rap correcto, que explica la canción: «She gon’ leave me, but she wants to keep me on, what’s up with that?». Ha escrito versos mejores.

- Publicidad -

El sonido de ‘Love Hangover’ ha sido comparado -con razón- con el éxito del mismo título de Diana Ross de 1976. ‘Love Hangover’ no se atreve a alcanzar los 8 minutos de duración, pero aborda su ejercicio de estilo con gracia y buen gusto. De hecho, parece la canción de ‘Ruby’ inspirada en Kali Uchis… en un disco en el que aparece Kali Uchis. Con ecos a SZA, también, sobre todo parece la típica composición de funk estrambótico que habría firmado Macy Gray en su época de gloria comercial (casualmente, Gray ya tenía un disco llamado ‘Ruby‘ (2018), aunque este no pertenece a su época de gloria comercial).

Que JENNIE está en su momento más alto se nota en el videoclip de ‘Love Hangover’, una auténtica superproducción que imagina la muerte misma de JENNIE tras sufrir una «intoxicación por amor». Pasa todo tipo de penurias la pobre JENNIE, antes de palmarla, en este vídeo que protagoniza junto al actor Charles Melton, conocido por su papel en ‘Riverdale’, y que se ha rodado en Ciudad de México con el equipo de Bradley & Pablo.

- Publicidad -

‘Ruby’ no es el próximo proyecto de una integrante de BLACKPINK en ver la luz, pues el EP de Jisoo sale antes, el 14 de febrero. Después, el lanzamiento de ‘Alter Ego’, el álbum de LISA, está programado para el 28 de ese mes. ‘Born Again‘, su colaboración con Doja Cat y RAYE, se lanza este viernes.