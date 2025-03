Thom Yorke y Mark Pritchard anuncian su primer disco colaborativo

Thom Yorke y Mark Pritchard, quienes han colaborado varias veces en el pasado, han anunciado su primer disco conjunto. ‘Tall Tales’ estará disponible el próximo 9 de mayo, pero ya se pueden escuchar los dos primeros adelantos: ‘Back In the Game’ y el más reciente, ‘This Conversation Is Missing Your Voice’.

La nueva canción incluye la producción electrónica que caracteriza el trabajo de Pritchard y el familiar falsetto del vocalista de Radiohead y The Smile. Asimismo, llega junto a un vídeo dirigido por Jonathan Zawada, quien es descrito en una nota de prensa como el «tercer miembro» no oficial del grupo.

Los vídeos de ambos sencillos son solo una parte de una «película que ha realizado durante los últimos años en tándem con el desarrollo de la música». Pritchard y Yorke habían trabajado juntos en la canción ‘Beautiful People’, sacada del disco ‘Under the Sun’, lanzado en 2016 por Pritchard.

Tracklist:

01 A Fake in a Faker’s World

02 Ice Shelf

03 Bugging Out Again

04 Back in the Game

05 White Cliffs

06 The Spirit

07 Gangsters

08 This Conversation Is Missing Your Voice

09 Tall Tales

10 Happy Days

11 The Men Who Dance in Stags’ Heads

12 Wandering Genie