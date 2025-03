Todavía hay entradas: ¿Es la nueva gira de Beyoncé un fracaso?

Beyoncé todavía no ha agotado las entradas de la gira de ‘Cowboy Carter’. Esto ha hecho que muchos fans ya tilden de fracaso su nuevo tour, atribuyendo esta aparente bajada en ventas a un precio de las entradas demasiado elevado. Sin embargo, la propia Beyoncé acaba de añadir una nueva fecha en Las Vegas. ¿En qué quedamos?

El ‘Renaissance World Tour’ batió el récord de la gira femenina más exitosa de la historia, amasando una cantidad total de 579 millones de dólares, según informaron en ChartData. Algunas noches, según Wikipedia, se llegaron a superar los 15 millones en recaudación. ¿Cuál es la diferencia con el ‘Cowboy Carter Tour’? Menos fechas, pero a un mayor precio.

Los precios de las entradas van desde los 93 dólares a los 1.795 dólares, en los sitios más exclusivos. Muchos expertos, por esta razón, apuntan a que este elevado coste es una de las grandes razones por las que la autora de ‘Lemonade’ no ha agotado todavía las entradas de su gira, pese a ser una superestrella global. Eso, y que muchos de sus fans ya la vieron hace dos años.

Sí es cierto que, cuando salieron los tickets, muchos usuarios se quejaron en redes sociales e incluso llegaron a acusar a Beyoncé de «avariciosa»: «Debería pensar en sus fans pobres y bajar los precios. Como si no fuera ya billonaria…», se podía leer en X. Tiene sentido que muchos fans se sintiesen decepcionados, pero la realidad es que la mayoría no solo no se han sentido así, sino que han decidido comprar la entrada.

Casi un mes después de la preventa oficial y a seis semanas de dar el pistoletazo de salida, los datos de Live Nation revelan que la gira mundial de Beyoncé está al 94% de capacidad en sus 30 fechas originales. Es decir, lejos de un fracaso.

Es más, aunque es improbable que supere la recaudación de las 55 fechas del ‘Renaissance Tour’, la pop star sí va a ganar mucho más dinero de media gracias al elevado precio de las entradas. Tiene más mérito cuando recordamos todos los artistas de estadio que se lanzarán a la carretera este año. Kendrick Lamar, Shakira, Blackpink y The Weeknd son algunos de ellos.