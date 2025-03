Dua Lipa se atreve a versionar en vivo a Kylie Minogue

Dua Lipa ha reanudado la gira de ‘Radical Optimism‘ (2024) en Melbourne, Australia. El primer tramo de la gira pasó por Asia entre noviembre y diciembre de 2024; ahora, a mediados de marzo, la gira se ha reiniciado en Oceanía.

En la gira, Dua canta una canción diferente según el país que visite y, en el primer concierto de este tramo en Australia, Dua decidió versionar a una «banda local», que no es otra que AC/DC. Dua no se ha roto la cabeza ni con la elección de canción, ‘Highway to Hell’, ni con el estilismo musical, pues ha tocado lo más parecido a la versión original de ‘Highway to Hell’, además acompañada de una banda. Han rugido guitarras pero, sobre todo, Dua ha bordado la canción en lo vocal.

En su segundo concierto en la ciudad australiana, Dua decidió versionar un clasicazo de los 90. ‘Torn’ de Natalie Imbruglia sienta como un guante a la voz de la artista británica. Como en la versión de AC/DC, el acompañamiento musical es prácticamente idéntico a la canción original.

«Hay algunas canciones que no necesitan ningún tipo de introducción», contaba Dua en su tercer concierto en Melbourne, Australia, justo antes de hacer que el público se vuelva loco con las primeras notas de ‘Can’t Get You Out Of My Head’, probablemente la canción más icónica de Kylie Minogue. Ambas divas ya se juntaron en 2020 en el remix de Studio 2054 de ‘Real Groove’.

La gira de ‘Radical Optimism’ llega a España los días 11 y 12 de mayo en el Movistar Arena de Madrid. ¿Es de esperar que Dua cante una canción en español o, como mínimo, cante acompañada de un músico español?

Dua Lipa ha sido noticia, últimamente, por aparecer como artista invitada en el disco de la surcoreana Jennie, en el single ‘Handlebars’. Además, ha anunciado la reedición de ‘Future Nostalgia‘ (2020) por su quinto aniversario.