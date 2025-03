Damiano David, Sparks… en el cierre de cartel de Bilbao BBK Live

Bilbao BBK Live, que ya había anunciado nombres como Kylie Minogue, Pulp, Amaia, Raye, Bad Gyal, Nathy Peluso, Michael Kiwanuka o Carolina Durante, cierra hoy su cartel. El festival se celebra entre los días 10 y 12 de julio en Kobetamendi, Bilbao.

Entre los nombres que se suman hoy hay grandes apuestas como Damiano David, Sparks, Kaytranada, Maria Arnal, Sidonie o Heartworms. Además, hay que sumar la programación de Basoa y Lasai. Los bonos siguen disponibles y las entradas de día saldrán a la venta el jueves 27 de marzo a un precio especial de 65 euros.

Si hablamos de programación por días hay que recalcar que el jueves 10 de julio actuarán Pulp, Kaytranada, Michael Kiwanuka, Bicep, Ca7riel y Paco Amoroso, Japanese Breakfast, Maria Arnal, Hinds, Cala Vento y pablopablo, entre otros.

El viernes 11 de julio será el día de Raye, Bad Gyal, Amaia, Amyl & The Sniffers, Polo & Pan, Orbital, Jessica Pratt, Baiuca, Carlos Ares, Julieta y muchos más. Y el sábado 12 de julio será la traca final de Kylie Minogue, Sparks, Damiano David, Nathy Peluso, Carolina Durante, The Blessed Madonna, L’impératrice y demás.

Respecto al bosque escapista de Basoa, la organización anuncia para el jueves a Carista, CC:DISCO!, Fafi Abdel Nour y Pépe, además del B2B de Tiga y Cora Novoa. El viernes estarán Octo Octa, S-Candalo, Verraco, Xamana Jones y un invitado por anunciar. El sábado cerrarán el festival Avalon Emerson, Roman Flügel, Pearson Sound, Jennifer Loveless y Oma Totem.

En cuanto a Lasai, «el espacio diseñado para bajar las revoluciones con las mejores vistas de Bilbao», contará con Olivia presentando ‘textapes’, Populous, Mattias El Mansouri, Moopie, Toni Bass y Daniel Kelsan, así como Vladimir Ivkovic.

Igualmente la organización da la bienvenida a «Gorria, un club en constante mutación». Por allí estarán Nítido, Manuka Honey, Merca Bae, JUGO3000, Drummie, Kinara, Nusar3000, EN1GMA, Fukcnormal, Mina Galán y OLVIDO.

ARTISTAS ORDEN ALFABÉTICO

ABHIR

ALICE PHOEBE LOU

AMAIA

AMATEUR

AMYL AND THE SNIFFERS

AVALON EMERSON

BAD GYAL

BAIUCA

BICEP

CA7RIEL Y PACO AMOROSO

CALA VENTO

CARISTA

CARLOS ARES

CAROLINA DURANTE

CC:DISCO!

DAMIANO DAVID

DANIEL KELSAN

DRUMMIE

EMBARGADA

EIDER

ENGLISH TEACHER

FAFI ABDEL NOUR

FAT DOG

FUKCNORMAL

HEARTWORMS

HIDROGENESSE: ASÍ SE BAILA EL SIGLO XX

HINDS

HOFE

JALEN NGONDA

JANUS LESTER

JAPANESE BREAKFAST

JENNIFER LOVELESS

JESSICA PRAT

JUDELINE

JULIETA

KAYTRANADA

KINARA

KYLIE MINOGUE

L´IMPÉRATRICE

MAKAYA MCCRAVEN

MALKO

MANUKA HONEY

MARIA ARNAL

MATTIAS EL MANSOURI

MERCA BAE

MICHAEL KIWANUKA

MINA GALÁN

MIRUA

MOOPIE

NATHY PELUSO

NUSAR3000

OBONGJAYAR

OCTO OCTA

OLIVIA

OLVIDO

OMA TOTEM

ORBITAL

PABLOPABLO

PEARSON SOUND

POLO & PAN

POPULOUS

PULP

PÉPE

RAYE

ROMAN FLÜGEL

RUSOWSKY

S-CANDALO

SAL DEL COCHE

SIDONIE

SOFIE ROYER

SPARKS

TATTA & DENSO

THE BLESSED MADONNA

TIGA B2B CORA NOVOA

TONI BASS

VERRACO

VIVA BELGRADO

VLADIMIR IVKOVIC

WUNDERHORSE

XAMANA JONES

XSAKARA