Karla Sofía Gascón: «Soy menos de Vox que Echenique»

Karla Sofía Gascón ha presentado hoy en Madrid su autobiografía, ‘Lo que queda de mí’, una versión ampliada de un libro que ya publicó en México hace años y que ahora recoge sus últimas vivencias. Almuzara -finalmente no Dos Bigotes- edita el libro, que se pone a la venta el 25 de marzo.

Sofía Gascón ha comentado su presunta cancelación, como recoge ElDiario.es, asegurando haber estado “sometida a una masacre en redes sociales” a raíz del descubrimiento de sus viejos tuits. Sin embargo, la de Alcobendas ha aclarado que, «aunque me haya dolido y sufrido, siempre repetiría lo que me pasa en mi vida porque si no, no sería yo».

Sofía Gascón ha justificado la publicación de sus tuits -aunque no su contenido- explicando que «lo único que he hecho ha sido comentar noticias» y que eso no significa que esté «blanqueando el nazismo o diciendo que estoy a favor de Hitler». Además, ha señalado que nadie de su entorno profesional le recomendó revisar sus antiguos tuits ni borrarlos por precaución.

El contenido de esos mensajes -cargados de racismo y xenofobia- ha salido a la palestra y Karla Sofía Gascón ha negado comulgar con las ideas de la extrema derecha. “Soy menos racista que Gandhi y menos de Vox que Echenique” ha sido su gran titular de hoy. Además, la actriz ha cuestionado que nadie sacara sus tuits «contra la extrema derecha, la iglesia o la Transición».

En materia de religiones, Karla Sofía Gascón ha declarado profesar un «respeto enorme» por las personas musulmanas, pero ha señalado que no aprueba el «fanatismo, el terrorismo y las barbaridades que se cometen en nombres de dioses o religiones», parafraseando las palabras que utilizó en uno de los comunicados que publicó en respuesta a la polémica.

Sofía Gascón, que practica una rama del budismo, ha reivindicado el amor y la compasión: «El odio no se puede acabar con más odio, que es a lo que nos estamos acostumbrando. Cuando alguien nos hace daño, queremos hacer más, y eso es muy triste”. Sus palabras asemejan a las que pronunció C. Tangana recogiendo el Goya y que parecieron -indirectamente- dirigidas a ella.