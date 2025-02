El Goya a Mejor Canción Original ha sido recogido por La Tania, Yerai Cortés y C. Tangana, por la película ‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés’. ‘Los Almendros’ competía contra Fernando Velázquez, Valeria Castro, María Arnal y Alondra Bentley e Isaki Lacuesta.

Aunque la Tania sería la artista principal de la canción, incluida en su álbum debut ‘AMORIOS. LA VERDAD DE MI COPLILLA’, Antón Álvarez y Yerai Cortés también han contribuido a su composición. Este último, por supuesto, también se encarga de tocar la guitarra.

‘Los Almendros’ habla de cerrar etapas, pero la de C. Tangana en el cine parece que va para largo. El debut en pantallas del madrileño también se ha llevado el Goya a Mejor Documental. De esta manera, ‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés’ hace un pleno, ganando las dos categorías en las que estaba nominada.

En su discurso, Álvarez ha aprovechado para explicar que la cinta trata «sobre la comprensión y el perdón»: «Cuanto mayor es el error, más necesitamos el perdón de los demás», ha concluido. Es difícil no acordarse con estas palabras de lo ocurrido con Karla Sofía Gascón y ‘Emilia Pérez’, que ha ganado el Goya a Mejor Película Europea.

Jorge Drexler, que se ha encargado de presentar el galardón a Mejor Canción junto a Eva Amaral, no ha podido contener su alegría al leer el nombre de su amigo en la tarjeta. La Tania ha mantenido breve su discurso, asegurando «por mi vida» que no se lo puede creer. Ha agradecido el premio a los coescritores de la canción, a su familia, al resto de nominados y a la vida.

