Queda claro: Mariah Carey no copió ‘All I Want For Christmas’

Mariah Carey ha ganado una demanda por 20 millones de dólares interpuesta en 2023 por los cantantes Vince Vance y Troy Powers, que aseguraban que ‘All I Want For Christmas Is You’, el villancico más famoso de la historia, es una copia de una canción suya de 1989 que tiene el mismo nombre.

Aunque las canciones solo se parecen en la temática navideña, Vance aseguraba que se trataba de un plagio. Sin embargo, su propuesta fue rechazada el pasado miércoles en un jurado de California, asegurando que las dos canciones son «diferentes» pese a compartir «clichés habituales de las canciones navideñas».

La jugada le va a salir al revés a Vance, ya que la magistrada Mónica Ramírez Almadani también considera que Vance no ha cumplido con su parte correctamente, por lo que ha impuesto una serie de sanciones para cubrir parte o la totalidad de los honorarios de los abogados de Carey. La principal razón es la de «incurrir en gastos innecesarios respondiendo a argumentos jurídicos frívolos y alegaciones de hecho sin fundamento».

La demanda fue presentada hace tres años y no es la única que Vince Vance ha presentado contra Mariah Carey. En junio de 2022, ya había interpuesto otra contra la diva y su coautor, Walter Afanasieff, que fue desestimada cinco meses después.