Atiye, «la Soraya de Turquía», acusa a Gaga de plagiar ‘Abrakadabra’

«Abracadabra, amor-oo-na-na, A-bra-ca-da-bra, morta-oo-ga-ga, Abracadabra, abra-oo-na-na» sonaba como un estribillo que solo Lady Gaga podía escribir, pero hay quien sostiene que no lo ha ideado Gaga. En concreto la cantante turca Atiye, que cuenta con 2 millones de oyentes musicales en Spotify, y hits como ‘Salla’ en la estela de Edurne, Roser o Soraya. Su nombre, de hecho, llegó a sonar para Eurovisión.

Ha indicado la artista sobre un tema también llamado ‘Abrakadabra’ que popularizó en Turquía en 2015: «Compuse esta canción hace años, y la letra se escribió para que encajara con la melodía. En aquel momento, era un tema muy innovador y con visión de futuro. Años después, me sorprendió enterarme de que partes de mi composición habían sido utilizadas por Lady Gaga sin permiso ni crédito. Mis abogados ya han enviado una carta formal a las organizaciones musicales y vamos a presentar una demanda en Estados Unidos contra Lady Gaga por la canción».

No es la única acusación de plagio que rodea este lanzamiento de Lady Gaga. La marca de surf Mayhem acusa a la artista de haber copiado su logo en su merchandising, como recoge el NME. La compañía opera desde 1986 en tablas de surf y accesorios con el nombre de «Mayhem» porque es el nick de su fundador Matt Biolos. En su caso, el parecido es más notable.

Nacho Serrano bromea en ABC sobre si la banda de black metal Mayhem también tomará cartas en el asunto.

Os recordamos que ‘Mayhem’, reciente número 1 en España -es el único disco que este año ha sido capaz de desbancar a Bad Bunny- será presentado en Barcelona en sendos conciertos el próximo mes de octubre. Las entradas salen a la venta a partir del 31 de marzo en Live Nation.



