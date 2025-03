‘JAJAJA’ es la noche de colocón de Rigoberta Bandini

Media docena de singles han promocionado ‘Jesucrista Superstar’ de Rigoberta Bandini, nuestro Disco de la Semana, a destacar ‘Pamela Anderson’, ‘Kaimán’ y ‘Busco un centro de gravedad permanente‘.

Y aun así quedan muchos temazos en la recámara, como la preciosa canción junto a Luz Casal, ‘CXT (Club xavalas tristes)’, ‘Todas tienen ganas de jaleo’ o ‘JAJAJA’, que seleccionamos como Canción del Día hoy.

En una entrevista que publicaremos esta semana, Rigoberta Bandini nos cuenta que ‘JAJAJA’ versa sobre «esa noche loca de todo». La letra alude a un «colocón» en una segunda estrofa que no puede ser más explícita tras haber referenciado al alcohol y a las drogas. «Qué colocón, qué comunión, qué conversación / tienes un don, para cabrón, no quiero follón / me da terror, me da pavor volverte a besar / me tomarás, me tocarás, me torturarás».

La producción llevada a cabo por Alizzz y Esteban Navarro es de corte latino: casi se puede perrear con ella. Destacan los divertimentos vocales que podrían representar una voz interior o el monstruo al que alude el texto. El tema recuerda por cierto a otro titulado con carcajadas: ‘HAHA’ de Charlotte Adigéry y Bolis Pupul.

Os dejamos con las fechas de la gira de arenas. Las entradas están a la venta en Last Tour.

31 DE MAYO SEVILLA

6 DE JUNIO BILBAO

7 DE JUNIO PAMPLONA

13 DE JUNIO MALLORCA

20 DE JUNIO ZARAGOZA

21 DE JUNIO A CORUÑA

28 DE JUNIO BARCELONA

4 DE JULIO MURCIA

5 DE JULIO VALENCIA

16 DE JULIO MADRID (AGOTADO)

18 DE JULIO MÁLAGA

1 DE AGOSTO GRAN CANARIA

2 DE AGOSTO TENERIFE