KiiiKiii es el nuevo grupo de k-pop aventurero

Una noticia mala y otra buena en el mundo de k-pop. La mala es que NJZ -la banda anteriormente conocida como NewJeans– ha anunciado la suspensión de sus actividades musicales después de que un tribunal de Corea del Sur haya fallado en favor de ADOR, su agencia, a la que acusan de abusos, determinando que la banda de ‘Super Shy’ no puede continuar su carrera musical de manera independiente.

NJZ ha anunciado, durante un show en Hong Kong, que ese será «su último concierto en un largo tiempo». El grupo ha estrenado un tema nuevo en directo, ‘Pit Stop‘, un pedazo de drum n’ bass que nadie sabe si se lanzará oficialmente algún día.

El retiro de NJZ es dramático: es la mejor banda de k-pop con muchísima diferencia. Sin embargo, la buena noticia es que una nueva girl group ha emergido y puede tomar a NJZ el relevo de la inquietud musical. Y tiene un nombre igual de absurdo: KiiiKiii.

KiiiKiii es un quinteto creado por Starship Entertaiment, una de las cinco principales agencias de k-pop, y en 2025 ha lanzado su primer single, el synth-pop ‘I Do Me’. Como es costumbre, la influencia del pop anglosajón (en todas sus variantes) empapa el sonido de KiiiKiii y en su EP de debut, las integrantes Ji Yu, Lee Sol, Su I, Ha Um y Kya exploran diferentes estilos y ritmos, aprovechando que todas ellas desempeñan los roles de cantantes, raperas y bailarinas.

El enfoque es experimental desde el primer corte de ‘Uncut Gem’, que se titula sin mayor misterio ‘Debut Song’ y mezcla beats urbanos y flautas. Después, ‘Groundwork’ hace buen uso del ruido y la distorsión pareciendo una canción de The Go! Team. Y cuando KiiiKiii endurece los ritmos de hip-hop, estos pueden ser tan atractivos como los de ‘There They Go’. Están metidos en el EP productores anglosajones como Dem Jointz o Vaughn Oliver, pero también el sucoreano Ryan S. Jhun, todos atando cabos.

El tema estrella de ‘Uncut Gem’ puede ser ‘BTG’, una de esas producciones mutantes del pop de hoy. Es la Canción Del Día para hoy martes.

‘BGT’ (siglas de «been there girl») pasa del Jersey Club al bass británico y al hip-hop y llega trufada de ganchos. Entre los compositores que se aseguran de que ‘BTG’ sea un producto óptimo se encuentra Jack Brady, que ha trabajado con Jisoo o NMIXX, y seguro que él se encuentra entre los responsables de que ‘BTG’ incluya uno de esos puentes que elevan una canción. «Kill it, fit in, KiiiKiii winnin’» es claramente el lema de la canción.