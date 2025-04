Fangoria, Sexy Zebras, Niña Polaca, Varry Brava, Delaporte, Hofe, Oro Jondo y Marie Malarie son los ocho nombres que se suman a la programación de Low Festival, que se celebra los días 25, 26 y 27 de julio en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, en Benidorm.

El cartel de la edición de 2025 sigue expandiéndose, mientras ya se habían anunciado en el programa grandes reclamos como Pet Shop Boys, Empire of Sound, Bomba Estéreo, Viva Suecia o Carolina Durante. Low Festival informa que aún «quedan alicientes por despejar».

- Publicidad -

La organización de Low Festival comunica, por otro lado, que los abonos de tres días generales, VIP y VIP POOL están disponibles a 67,99 euros hasta el domingo (o agotar cupo) en la web del festival. Esta es la lista de todos los nombres confirmados hasta el momento:

PET SHOP BOYS

EMPIRE OF THE SUN

BOMBA ESTÉREO

THE KOOKS

VIVA SUECIA

FANGORIA

AMAIA

CAROLINA DURANTE

ZAHARA

MISS CAFFEINA

SILOÉ

SEXY ZABRAS

NIÑA POLACA

VARRY BRAVA

RALPHIE CHOO

XOEL LÓPEZ

JUDELINE

HOFE X 4:40

MARÍA ESCARMIENTO

CAMELLOS

CORA YAKO

GRANDE AMORE

MELIFLUO

TEO LUCADAMO

BESTIA BEBÉ

COOLNENAS

ORO JONDO

NUSAR3000

TRISTÁN

MARIE MALARIE

- Publicidad -