Rumia se saca traumas con trip-hop, drum&bass y pop actual

Esta semana se acaba de publicar el segundo disco de Rumia, una joven mitad española, mitad portuguesa, residente en Berlín, que abraza estéticas tan dispares como el entorno cantautor, el bedroom pop o el trip-hop primigenio.

‘Old Enough to Save Myself’ recuerda a artistas tan perdidos a lo largo de las décadas -y tan melancólicos- como Lamb o Hooverphonic, en alguna de las canciones más personales de este proyecto, como ‘Kept All the Pain’. El corte que inspira el nombre del álbum habla sobre un «trauma generacional», sobre el peso de sostener a una familia… que era quien tenía que sostenerla a ella misma. Otro de los singles principales del proyecto, ‘Role Model’, es una despedida de esos «roles».

Todo el álbum se mueve entre texturas orgánicas (pianos, especialmente) y electrónicas. Entre sus influencias hay gente más vinculada al entorno «cantautor», en el sentido de una Lana del Rey o una Hope Sandoval, mientras en Berlín asegura haberse empapado de más electrónica tipo Radiohead.

Lo que no significa que llegue a dar la espalda a sus raíces. En el álbum, en general entonado en inglés, sobresalen especialmente los temas entonados en otros idiomas. En portugués, ‘Desfado’, es una adaptación muy libre que Rumia ha querido llevar lejos del fado, sumergiéndose en un entorno más drum&bass.

Por otro lado, el tema que más corta el hipo es el entonado en español, ‘La chica de ningún lugar’, un tema a la guitarra folk que versa sobre lo que implica no pertenecer realmente a ningún país, y «no hablar 100% ningún idioma». Si alguna vez migrasteis, o vuestros padres tuvieron que hacerlo y os tuvieron de arriba para abajo, seguro que os mueve algo.

En su mayoría, Rumia ofrece canciones de puro pop alternativo británico, cercanas a gente como Wolf Alice o la primera Kate Nash, como es el caso de ‘Emergency’, ‘I’m Onto You’, o el que hemos incluido recientemente en playlists, ‘I’m Not Fine’. Manuel Colmenero (Vetusta Morla, Shinova…) ha producido el álbum mientras en los arreglos ha colaborado Adrián Seijas (Xoel López, Marilia Monzón…)

Tras pasar por Marilians hace unos días, Rumia viaja ahora a Portugal para presentar el álbum en varias Fnacs, así como a Alemania para dar algunos conciertos. En España actúa en Madrid (Sala Maravillas, 24 de abril), Barcelona (Sala Taro, 15 de mayo), Zaragoza (Sala Creedence, 16 de mayo), Tolosa (17 de mayo, Bonberea), Vigo (22 de mayo, La Pecera) y A Coruña (23 de mayo, Malavida). Detalles, en su linktree.