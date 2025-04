Bernie Sanders presenta a Clairo; Charli proclama el «Lorde Summer» en Coachella

Después del espectacular concierto de Lady Gaga en la jornada inaugural, el segundo día de Coachella ha destacado por sus reivindicaciones políticas. En concreto, con la aparición de Bernie Sanders antes del set de Clairo, a la que ha alabado por usar su «prominencia para luchar por los derechos de las mujeres y para intentar acabar con la terrible guerra en Gaza».

Sanders salió al escenario y antes de presentar a la artista aseguró a las miles de personas presentes que Estados Unidos estaba atravesando un momento difícil y que «el futuro de lo que ocurra depende de vuestra generación». Entonces, animó a los jóvenes asistentes a «luchar por la justicia económica, social y racial».

Este aprovechó el momento para dedicar unas palabras a la administración de Trump, despertando los abucheos inmediatos de la multitud. «Estoy de acuerdo», reaccionó Sanders: «Él piensa que el cambio climático es una estafa. Está peligrosamente equivocado, y tú y yo vamos a tener que enfrentarnos a la industria de los combustibles fósiles y decirles que dejen de destruir este planeta».

Antes de la aparición de Clairo, Sanders dejó claro que él estaba ahí para presentarla, «no porque sean una gran banda, y no porque Clairo ya estuviese subiendo vídeos a Internet con 13 años como cantautora», sino porque «Clairo ha usado su prominencia para luchar por los derechos de las mujeres, y para intentar acabar con la terrible y brutal guerra en Gaza».

Por otro lado, Charli xcx también regaló uno de los conciertos más memorables del día, invitando al escenario a Troye Sivan, Billie Eilish y Lorde para interpretar sus respectivos remixes. A esta última le pasó el testigo de ‘BRAT’, proclamando el próximo verano como el «Lorde Summer». Hace unos días, la neozelandesa publicaba un teaser que parecía anunciar la llegada de su cuarto disco.

Thank you, Coachella.

I enjoyed introducing the great @clairo tonight.

These are tough times.

The younger generation has to help lead in the fight to combat climate change, protect women’s rights, and build an economy that works for all, not just the few. pic.twitter.com/8sGvKAuNYY

