Aminé baila la «Macarena» sampleando a los Streets

Aminé, el rapero estadounidense conocido por su hit de 2017 ‘Caroline’ y por su chulo Tiny Desk, ha anunciado que su nuevo disco sale a la venta el 16 de mayo bajo el título de ’13 Months of Sunshine’. El primer adelanto ha sido el colorido ‘Familiar’ y el segundo se puede escuchar desde este viernes.

En ‘Arc de Triomphe’, Aminé fanfarronea de talento, éxito y atractivo sampleando ‘Has it Come to This?’, el éxito de The Streets de 2002. La base de ambos temas es prácticamente la misma, pero la voz de Aminé sustituye a la de Mike Skinner.

‘Arc de Triomphe’ es la sobrada habitual de Aminé, que no desaprovecha la oportunidad de rapear sobre un vibrante beat de 2step británico. En algunas frases destacadas de la letra, Aminé declara que «Jesucristo llevaba rastas» (porque él las lleva), dice bailar la «Macarena» en «mocasines» o asegura que «no es un nepo baby».

’13 Months of Sunshine’ será el primer disco en solitario de Aminé en cuatro años, sucediendo a ‘TwoPointFive’ (2021). En 2023, Aminé publicó ‘Kaytraminé’, un disco colaborativo con KAYTRANADA.

En cuanto a The Streets, acaba de lanzar el single ‘You Think You’ve Been Buried’ y la colaboración ‘Hooligan’ con Jaykae.