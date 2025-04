El viernes de Semana Santa deja pocas novedades discográficas. Sobre todo, son escasos los lanzamientos en formato álbum, pero hay que dar la bienvenida a nuevos trabajos de Beirut, la estrella del pop revelación Isabel LaRosa, Tunde Adebimpe de TV On the Radio, Julien Baker y TORRES, SAULT o Fontaines D.C., que lanzan reedición de su último disco.

Lana Del Rey firma el single destacado del día… con perdón de Addison Rae. En el plano nacional, lanzan colaboraciones por separado Bad Gyal -con Omar Courtz- y Judeline -con MC Morena-.

La jornada de lanzamientos deja nuevos singles de algunas promesas de las que os hemos hablado últimamente, como Dinamarca, Chloe Qisha, Artemas, Metrika o Wisp. Y también lanzan nueva música artistas consagrados como Nelly Furtado, The Kooks, Morgan Wallen o Miranda! con Nicki Nicole.

Varios artistas, por otro lado, han anunciado nuevos trabajos esta semana. Es el caso de King Gizzard & the Lizard Wizard, que lanzarán su 27º disco; Matmos, que han detallado su disco «metálico», que no de metal; o Adrianne Lenker, que ha comunicado el lanzamiento de su disco en directo.

Nueva música de Yumi Zouma, Bruce Springsteen, Deradoorian, Lous and the Yakuza, Davido con Victoria Monét, Caroline con Caroline Polachek o JOVEN GREKO con DEVA, en la playlist «Ready for the Weekend».