Four Tet, Mogwai, Mura Masa… en el disco de remixes de The Cure

The Cure han anunciado la llegada de ‘Mixes Of A Lost World’, un nuevo disco de remixes compuesto por 24 nuevas versiones de las canciones del último disco del grupo, ‘Song Of A Lost World’. Estará disponible el próximo 13 de junio, destinando lo generado a la organización benéfica War Child.

Algunos de los nombres que contribuyen a este disco son Four Tet, de los cuales ya está disponible su particular versión de ‘Alone’, Mogwai, Mura Masa, Daniel Avery y Chino Moreno de Deftones, entre otros. En total, el álbum incluirá 24 nuevas versiones de las canciones que ya conocemos. De estos, hoy también se puede escuchar la versión cinemática de ‘I Can Never Say Goodbye’, por Paul Oakenfold.

«Justo después de Navidad, me enviaron un par de remixes no solicitados de canciones de ‘Songs Of A Lost World’ y me encantaron. The Cure tiene una colorida historia con todo tipo de música dance y tenía curiosidad de cómo sonaría todo el disco reinterpretado por otros artistas», ha declarado Smith, que cumple hoy mismo 66 años.

Tracklist:

Vinilo 1

1. ‘I CAN NEVER SAY GOODBYE’ (Paul Oakenfold ‘Cinematic’ Remix)

2. ‘ENDSONG’ (Orbital Remix)

3. ‘DRONE:NODRONE’ (Daniel Avery Remix)

4. ‘ALL I EVER AM’ (meera Remix)

1. ‘A FRAGILE THING’ (Âme Remix)

2. ‘AND NOTHING IS FOREVER’ (Danny Briottet & Rico Conning Remix)

3. ‘WARSONG’ (Daybreakers Remix)

4. ‘ALONE’ (Four Tet Remix)

Vinilo 2

1. ‘I CAN NEVER SAY GOODBYE’ (Mental Overdrive Remix)

2. ‘AND NOTHING IS FOREVER’ (Cosmodelica Electric Eden Remix)

3. ‘A FRAGILE THING’ (Sally C Remix)

4. ‘ENDSONG’ (Gregor Tresher Remix)

1. ‘WARSONG’ (Omid 16B Remix)

2. ‘DRONE:NODRONE’ (Anja Schneider Remix)

3. ‘ALONE’ (Shanti Celeste ‘February Blues’ Remix)

4. ‘ALL I EVER AM’ (Mura Masa Remix)

Vinilo 3

1. ‘I CAN NEVER SAY GOODBYE’ (Craven Faults Rework)

2. ‘DRONE:NODRONE’ (JoyCut ‘Anti-Gravitational’ Remix)

3. ‘AND NOTHING IS FOREVER’ (Trentemøller Rework)

4. ‘WARSONG’ (Chino Moreno Remix)

1. ‘ALONE’ (Ex-Easter Island Head Remix)

2. ‘ALL I EVER AM’ (65daysofstatic Remix)

3. ‘A FRAGILE THING’ (The Twilight Sad Remix)

4. ‘ENDSONG’ (Mogwai Remix)