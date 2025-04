Azealia Banks anuncia show en Barcelona

Azealia Banks suma una fecha en España dentro de su gira europea. Banks actuará el 22 de junio en la sala Razzmatazz de Barcelona. Las entradas saldrán a la venta el 24 de abril a las 11 horas y se podrán adquirir a través de lasttour.org.

La recién anunciada fecha de Azealia Banks en Barcelona es la segunda en España y la tercera de la Península Ibérica de 2025. El 21 de junio, la autora de ‘212’ toca en el festival KALORAMA Madrid, en el recinto de la Caja Mágica. Y, antes, el 20 de junio, se presenta en la edición portuguesa de este festival, el MEO Kalorama, en el Parque da Bela Vista de Lisboa.

- Publicidad -

Azealia Banks no presenta material nuevo en su gira actual, al menos, de momento. En su gira repasa todos sus éxitos, incluyendo el reciente ‘New Bottega‘, de 2023. Su último álbum de estudio sigue siendo el primero, ‘Broke with Expensive Taste‘, publicado en 2014, aunque después se han sucedido diversos mixtapes, EPs, singles y colaboraciones.