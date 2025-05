La Furia de una rapera activista, este viernes en GPS

La Furia es el proyecto de Nerea Lorón Díaz y lleva varios discos a sus espaldas desde 2013, en una mezcla de rap, cyberpunk, electroclash, spoken word y drag que en su caso no es «queerbaiting». La nota de prensa la define como bisexual y transfeminista, además de reivindicar que a sus 40 años y siendo madre (así se especifica en su bio, insisto), pueda seguir haciendo música pop.

El disco que está presentando estos días en vivo salió a finales de 2024, recibe el nombre de ‘Ultra’ y contiene varios temas llamativos. ‘Ziertzoa’ es un corte reivindicativo en euskera (ella es navarra), están sonando mucho colaboraciones como ‘erro’ -con ØDEI- y ‘Gasolina’ -un reggaeton con Rebeca Lane-, y hasta hay una balada acústica, ‘Pobre cancioncita mía’.

Recientemente ha presentado un vídeo para ‘Animales’ y también destacamos la existencia de una pista llamada ‘Han matado el arte’ que intenta separar el mercado de la dirección artística. Un mercado sometido a «la puta demanda» y en el que tú eres «el maniquí». «El money hace la ley», asegura.

Quizá el que mejor defina La Furia sea ‘Me sobran 3 dedos’, en el que, con buen flow (en contra de lo que dice la letra), asegura: «yo solo vengo a llorar lo mío» y «yo no compito, no me busques el hueco».

La Furia es este año una de las artistas seleccionadas por Girando Por Salas. Tras pasar en semanas pasadas por escenarios ajenos a Euskadi como Zamora, Alicante, Sevilla, Málaga y Granada, la espera Madrid este viernes 16 de mayo. Estará en la Sala Vesta. El IruñaRock el 31 de mayo será su siguiente cita.