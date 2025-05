AMORE da «top hit» en su propio ‘I Gotta Feeling’

AMORE, una de las artistas asociadas al sello Rusia IDK, y uno de los secretos no-tan-escondidos presentes en el último disco de Amaia Romero, ha publicado estos días su debut discográfico. A pesar de su título y de su lanzamiento en Sony Music, ‘Top Hits, Ballads, Etc.’ es más bien una interesante colección de ideas, un cajón de sastre de los experimentos de la madrileña María Moreno Martínez.

Esos experimentos han llevado a AMORE a trabajar codo con codo con Dinamarca, mori o Irenegarry y, en el álbum, se materializan en un eclecticismo sonoro que se expresa en forma de jota moderna (‘Querió’), ambient a lo tomcbumpz (‘dont mess with mister in-between’), dream-pop (‘Last Maria on Earth’), pop a lo Oklou (‘Delirio’) o new age (‘Peléame’).

A AMORE tampoco se le resiste el pop y una de las pistas destacadas de ‘Top Hits, Ballads, Etc.’ hace especial honor a su título: ‘I Gotta Feeling’ se titula como un éxito de los Black Eyed Peas, pero remite al híbrido de pop y hip-hop de los 2000.

‘I Gotta Feeling’ suena como si AMORE hubiera intentado escribir una melodía pop sobre la base de ‘Drop It Like It’s Hot‘ de Snoop Dogg. Con ecos también a Timbaland y al ‘Whisper Song’ de los Ying Yang Twins por su uso de jadeos a modo de percusión, ‘I Gotta Feeling’ anticipa un «tiempo de amor» y la llegada del calor con sintetizadores luminiscentes, frases en español e inglés y un contagioso espíritu de libertad y felicidad veraniega:

«Dulce calor, tiempo de amor

Una sensación, un nuevo día me atravesó

Baby, you know it’s time for us

Like you feel it coming out off water

Right to your soul»

AMORE ha presentado ‘Top Hits, Ballads, Etc.’ este año en su Essentials Tour, cuya próxima y última parada es el 16 de junio en La Paqui de Madrid. Las entradas siguen disponibles.