Sobriedad y salud vocal: por qué Miley Cyrus ya no hará giras

Miley Cyrus afirmó en 2023 que ya no haría macroconciertos porque este formato le impide conectar con sus fans y le hace sentirse «sola frente a 100.000 personas».

Cyrus -que no emprende una gira a gran escala desde hace 10 años- ha reiterado estas palabras en una reciente entrevista en Apple Music, pero ha agregado que su objetivo de mantenerse sobria y de proteger sus cuerdas vocales le reafirman en su posición. Además, ha abordado el aspecto económico de las giras.

Cyrus padece edema de Reinke y un pólipo en sus cuerdas vocales, consecuencia de haber «abusado» de ellas durante su juventud. Cuenta que, cuando tenía 20 años, después de cada concierto se quedaba «de fiesta, bebiendo y fumando», y que estos hábitos contribuyeron a su deterioro vocal. La autora de ‘More to Lose‘ dice que cantar en directo con este diagnóstico es como «correr una maratón con pesas de tobillo». Por todo esto, Miley no está dispuesta a comprometer su salud vocal ni su sobriedad.

A la cantante también le preocupa perder su distintiva voz si se sometiera a una nueva operación de sus cuerdas vocales, como la que tuvo en 2019. «Mi voz es muy única, pero tengo este edema de Reinke y un pólipo grande en mis cuerdas vocales, y no estoy dispuesta a extirparlo porque existe la probabilidad de que no suene como yo misma después de la operación», asegura.

Además, Cyrus ha comentado las dificultades económicas que le supondrían salir de gira. Asegura que solo podría dar una cantidad pequeña de conciertos, y que eso ya no haría la gira viable económicamente: “Las giras no salen gratis, así que si no puedo dar una cierta cantidad de conciertos, matemáticamente no tiene sentido hacerlo de la manera en que necesito hacerlo».

Cyrus señala que la película de ‘Something Beautiful’ es su «manera de salir de gira» debido a que se estrena en cines de todo el mundo. El disco se pone a la venta el 30 de mayo e incluye colaboraciones de Naomi Campbell y Brittany Howard.