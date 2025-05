Connie Francis viraliza un tema desconocido de 1962

Connie Francis, la leyenda del pop estadounidense, vive estos días un inesperado éxito gracias a TikTok. Su canción ‘Pretty Little Baby’, publicada en 1962, se ha viralizado en la plataforma y ha disparado sus escuchas en Spotify, e incluso podría irrumpir en el Billboard Hot 100 la semana que viene. Ahora mismo, tras haber llegado al puesto 67 de Spotify Global, resiste en el 90. Suma ya 26 millones de streams en el gigante sueco, cuando era una canción desconocida.

Francis, que tiene 87 años, ya sabe lo que es aparecer en el Billboard Hot 100, pues ha logrado tres singles número 1 durante su carrera, con ‘Everybody’s Somebody’s Fool’, ‘My Heart Has a Mind of Its Own’ y ‘Don’t Break the Heart That Loves You’. Además, Francis fue la primera mujer que llegó al número 1 de singles de Billboard con ‘Everybody’s Somebody’s Fool’.

Sin embargo, la aceptación de ‘Pretty Little Baby’ es inesperada, ya que la canción se publicó discretamente en un disco de Francis de 1962 y pasó inadvertida, ya que nunca se lanzó como single. Ahora, la gente está usando la canción masivamente para animar vídeos en los que aparecen hablando a bebés e incluso vistiendo vestidos retro, y se ha popularizado.

‘Pretty Little Baby’, además, es una grabación anómala por su instrumentación, pues en el estribillo introduce una simpática melodía de organillo -probablemente un Hammond- que parece de juguete: una idea poco habitual en las tendencias del pop de la época y en las actuales.

Billboard ha entrevistado a Connie Francis por el éxito de ‘Pretty Little Baby’ y la cantante ha dicho que ha descubierto TikTok gracias a este momento.