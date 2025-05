Melody, después de Eurovisión: «No voy a hablar de lo que no sé»

Melody ha dado su esperada rueda de prensa después de su actuación en la 69ª edición de Eurovisión, celebrada hace 9 días. La cantante de ‘Esa Diva’ ha abordado los rumores posteriores a su participación en el concurso y ha reflexionado sobre lo ocurrido en Basilea, evitando pronunciarse sobre la polémica con Israel. Ella deja claro que lo suyo «es el arte».

Nada más entrar en plató, la artista sevillana rompe un poco con la tensión del ambiente: «Llegó el gran día esperado». El primer tema que trata es el de los numerosos rumores y comentarios sobre su vuelta a España después del concurso: «Me sorprende muchísimo la que se ha liado y la expectación tan grande que tiene el hecho de que llegue a España y hable con vosotros», comenta.

- Publicidad -

Después de dar las gracias al público por su apoyo, Melody deja claro que necesitaba unos días de descanso con su familia: «Se habla mucho de la conciliación laboral como madre y mujer, y me sorprende que no se entendiese que necesitaba unos días en casa».

Esta también ha aprovechado para llamar la atención al programa de Broncano, sin citarlo: «Ha habido algún programa que se ha reído de que yo me haya ido a casa a ver a mi familia», cuenta después de citar la salud mental. Cuando le han preguntado si piensa ir, se ha mostrado tajante: «Ahora mismo, no. Voy a ir a los programas en los que se me respete y que me den mi sitio como artista. Siempre estoy abierta a unas disculpas».

- Publicidad -

La cantante se ha mostrado clara respecto a su posición con las polémicas de Eurovisión relacionadas con la participación de Israel, reiterando que ella solo se va a pronunciar sobre lo que tenga que ver con el arte. También ha citado su contrato con RTVE como uno de los motivos por los que no va a hablar de «temas políticos».

«Hay ciertas cosas que se salen del ámbito artístico que yo no sé, y de lo que no sé no voy a hablar, pero sí quiero dejar claro que por encima de todo lo que más deseo es que haya amor, paz y que ojalá esos conflictos que hay en muchos lugares del mundo se acaben», ha comentado.

- Publicidad -

Durante el resto de su aparición, ha dejado claro que ella ha hecho «lo que tenía que hacer», pero también ha mostrado su descontento con algunos aspectos de la actuación, citando el plano del momento vestido y el momento telón, con el que asegura que ha «sufrido mucho»: «Hay cosas que no han estado en mi mano, aunque las he luchado», ha asegurado. Esta se queda con que se podría haber «sacado más partido a la actuación»: «Lo que menos me ha gustado es que no he podido ser yo», ha declarado.